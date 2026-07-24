Spagna e Francia bruciano. «Nella penisola iberica incendi impossibili da fermare»

In 40mila hanno dovuto lasciare in fretta e furia le loro case per scongiurare ogni pericolo di essere investiti dalle fiamme che da quattro giorni investono il territorio francese della Gironda. Ieri la penisola di Cap Ferret è stata evacuata: è una zona turistica, sulla costa ovest del Paese. I primi incendi sono scoppiati il 22 luglio a Saumos e hanno già bruciato 10mila ettari di bosco. Il fuoco ha colpito anche il dipartimento delle Landes, poco più a sud. «Stavamo cenando a casa e all’improvviso il cielo è diventato tutto rosso – hanno raccontato i residenti ai giornali francesi – È stato impressionante. Abbiamo paura di ciò che troveremo dopo gli incendi, sui terreni carbonizzati». In serata è salito a 110mila persone il numero degli evacuati per gli incendi nel dipartimento di Gironda, nel sud ovest del Paese, tra la penisola di Cap Ferret e la parte settentrionale del Bassin d'Arcachon: è quanto riferito dal ministro francese dell'Interno, Laurent Nunez. In tutto sono 14mila gli ettari di pineta devastati dal fuoco.

Martedì, due vigili del fuoco sono morti mentre cercavano di contrastare l’incendio. La situazione è peggiorata rapidamente anche in Spagna, che sta affrontando gli incendi «più gravi di sempre», hanno dichiarato ieri le autorità locali. In serata hanno specificato che le fiamme erano «al loro apice» e «impossibili da fermare per i vigili del fuoco». Già da alcune ore era stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, una decisione che il Paese ha preso una sola altra volta nella sua storia: era l’aprile dell’anno scorso, quando un blackout generalizzato ha colpito il territorio nazionale.

Gli incendi sono scoppiati in due aree vicine a sud-ovest di Madrid e ieri si sono congiunti: 8 Comuni sono stati evacuati, per un totale di 40mila persone che hanno dovuto lasciare le proprie case o che si trovano in isolamento. Un altro incendio si sta diffondendo nella zona di Ávila. «È una tempesta perfetta di caldo estremo e venti incessanti», ha sottolineato la presidente della regione di Madrid. Sia Spagna che Francia hanno chiesto l’attivazione del meccanismo di protezione civile europeo: 700 vigili del fuoco raggiungeranno le zone più colpite.