«Non si finisce mai di imparare». Storia di Sergio, che si è laureato a 96 anni in Cattolica

Al manager della moda Sergio Sanfilippo, che per decenni ha lavorato con le griffe francesi, mancavano solo due esami. Ha conseguito il titolo di dottore nel campus di Piacenza. «L'importante nella vita è porsi degli obiettivi. Io non mi sono mai fermato» ha detto. Gli elogi del preside di facoltà, Allena: «Poter conferire la laurea a persone così è un vero privilegio»

«Non si finisce mai di studiare e di imparare». Così il preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica, Marco Allena, ha commentato la storia di Sergio Sanfilippo, che si è laureato a 96 anni nel campus di Piacenza.

Sanfilippo è stato proclamato dottore in Economia aziendale, insieme ad una trentina giovani neolaureati e neolaureate che insieme a lui hanno raggiunto lo stesso traguardo. Il neolaureato ha un trascorso come manager nel campo della moda, settore dove per decenni ha organizzato le vendite in Italia per conto di grossi marchi francesi. Una carriera lavorativa che lo ha portato ad avere contatti e a rapportarsi con Paesi in varie parti del mondo. Tutto con un pensiero sempre presente e cioè quel traguardo mai completato, quella laurea che ancora attendeva di essere conseguita. «Ho lavorato fino al periodo del Covid – racconta ancora Sanfilippo – dopodiché ho smesso ed è stato lì che ho deciso di riprovarci».

Quanto mancava al conseguimento del titolo? Soltanto due esami, che aveva lasciato in sospeso tanti anni fa. «All’epoca – racconta – di giorno lavoravo e la notte studiavo in Università Cattolica a Milano. Mi mancavano solo due esami. A un certo punto – ha raccontato Sanfilippo – ho dovuto interrompere gli studi e dedicarmi unicamente al lavoro».

Dopo la pandemia, il 96enne ha deciso di contattare la Facoltà di Economia e Giurisprudenza della Cattolica e ha ricevuto l’indicazione dei due esami che ancora mancavano per completare il percorso di laurea triennale. «Mi hanno assegnato un esame in management e uno in organizzazione aziendale, che più si confacevano al mio percorso lavorativo – racconta Sanfilippo –, dopodiché a gennaio li ho sostenuti e a maggio di quest’anno ho terminato finalmente la tesi, con la professoressa Franca Cantoni».

Il traguardo raggiunto in Università Cattolica non è solo motivo di orgoglio e soddisfazione personale. «Poter conferire la laurea in Economia a uno studente di 96 anni è un privilegio unico» ha detto il preside di Facoltà, Allena. La chiosa finale è stata dello stesso Sanfilippo. «Sono soddisfatto perché nella vita mi sono sempre posto degli obiettivi. A volte li ho raggiunti, altre volte ho fallito. Ma non mi sono mai fermato».