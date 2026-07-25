Turista olandese si tuffa per salvare il figlio e sparisce nel lago di Como

Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua in difficoltà, il turista olandese di 45 anni che si è inabissato nel lago di Como un po' dopo mezzogiorno e che ora stanno cercando guardia costiera e vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni fornite dalla guardia costiera, l'uomo si è tuffato dalla barca perché ha visto il figlio sedicenne in difficoltà. A quel punto, l'imbarcazione si è allontanata. I due hanno cercato di raggiungerla. Il figlio è stato aiutato da una persona che era su una tavola da "stand up paddl"e, mentre il padre si è inabissato.