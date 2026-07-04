Gli ideali di libertà, uguaglianza, ricerca della felicità... cosa ha scritto il Papa agli americani

Qui di seguito il testo della lettera di papa Leone XIV in occasione del 250esimo anniversario della Fondazione degli Stati Uniti d'America (traduzione dall'inglese).

Porgo le mie più sincere congratulazioni a tutti gli americani in occasione del 250mo anniversario della firma della Dichiarazione d'Indipendenza. Questo anniversario segna quel momento cruciale nella storia degli Stati Uniti d'America, il 4 luglio 1776, che ha dato voce in modo duraturo agli ideali di libertà, uguaglianza, ricerca della felicità, giustizia e autogoverno democratico.

Per due secoli e mezzo, generazioni di americani hanno lavorato insieme per portare avanti questi principi, attraverso il sacrificio, il servizio, l'innovazione e la partecipazione civica. Questo anniversario rappresenta un invito non solo a celebrare lo straordinario percorso della nazione, ma anche a riflettere sulle responsabilità che i figli e le figlie di questo paese hanno gli uni verso gli altri e verso le generazioni che erediteranno la nazione che si sta plasmando oggi.

Tra questi principi, uno dei più preziosi è la libertà religiosa: il diritto di ogni persona di professare la propria fede secondo coscienza e di praticarla apertamente, senza coercizione né timore. In occasione di questo anniversario, è importante riconoscere che la libertà di religione è da tempo un elemento centrale della promessa americana, a tutela sia della dignità individuale sia della pacifica convivenza di un popolo eterogeneo.

Questa stessa libertà ha permesso alla Chiesa cattolica di mettere radici e prosperare negli Stati Uniti, a vantaggio non solo dei suoi fedeli, ma dell'intera nazione. Come figli e figlie fedeli della Chiesa, i cattolici sono chiamati a permeare ogni aspetto della loro esistenza con la carità di Cristo (cfr. 2 Cor 5,14), vivendo il Vangelo nelle circostanze della vita quotidiana. Questo modo di vivere ha dato origine ai numerosi benefici che la Chiesa ha apportato nel corso degli anni allo sviluppo di questa nazione. In particolare, mi vengono in mente il suo impegno nei settori dell'istruzione, dell'assistenza preferenziale ai poveri, della sanità e dei servizi sociali di base, solo per citarne alcuni.

Sapientiae Christianae , il mio predecessore nuovo vigore alla ricerca della giustizia, della pace e del bene comune, portando a compimento ogni dono naturale elargito dal Creatore. San Paolo stesso incoraggiò i primi cristiani a pregare per coloro che detenevano il potere, affinché vivessero una vita pacifica secondo la volontà di Dio (cfr. 1 Tim 2,2). In questo senso, è nel fedele adempimento del dovere – verso Dio e verso la patria – che i cattolici sono chiamati a continuare a servire la nazione, come lievito per la crescita di una civiltà dell'amore (cfr. Mt 13,33). Nell'enciclicail mio predecessore Papa Leone XIII scrisse che «non c'è cittadino migliore… del cristiano che è consapevole del suo dovere» (n. 7). Infatti, la fede – lungi dall'essere in opposizione alle responsabilità della cittadinanza – dona, portando a compimento ogni dono naturale elargito dal Creatore. San Paolo stesso incoraggiò i primi cristiani a pregare per coloro che detenevano il potere, affinché vivessero una vita pacifica secondo la volontà di Dio (cfr.2,2). In questo senso, è nel fedele adempimento del dovere – verso Dio e verso la patria – che i cattolici sono chiamati a continuare a servire la nazione, come lievito per la crescita di una civiltà dell'amore (cfr.13,33).

Tra i principi che hanno guidato lo sviluppo di questo Paese vi è anche la dignità, dono di Dio, di ogni vita umana, in quanto ogni persona è dotata di un valore intrinseco che esige rispetto, protezione e cura. In questo spirito, la piena comprensione di tale dignità porta a riconoscere l'importanza di salvaguardare la vita umana dal suo concepimento fino alla morte naturale, e di costruire una società in cui i vulnerabili, i sofferenti e i dimenticati siano sempre accolti con compassione, solidarietà e amore.

Difendere la vita umana significa anche accogliere, proteggere e assistere gli immigrati, le cui speranze, i cui sacrifici e il cui contributo hanno fatto parte della storia di questo Paese fin dalle sue origini. In ogni generazione, coloro che sono giunti in cerca di libertà, opportunità e un luogo a cui appartenere hanno contribuito a plasmare il carattere della nazione. Accoglierli con compassione e generosità non è solo un atto di carità, ma anche un riconoscimento della dignità che appartiene a ogni persona.

Magnifica Humanitas , ho scritto della necessità di lavorare insieme per il bene comune. «Costruire un mondo in cui tutti possano prosperare richiede responsabilità e coraggio condivisi. Nessuno può da solo sopportare il peso delle sfide che il mondo si trova ad affrontare» ( Nella mia recente Lettera Enciclica, ho scritto della necessità di lavorare insieme per il. «Costruire un mondo in cui tutti possano prosperare richiede responsabilità e coraggio condivisi. Nessuno può da solo sopportare il peso delle sfide che il mondo si trova ad affrontare» ( n. 13 ). Abbiamo bisogno gli uni degli altri e dobbiamo lavorare insieme in unità per affrontare le sfide che il mondo si trova ad affrontare oggi.

Possa questa pietra miliare rinnovare l'impegno condiviso verso la promessa di libertà, giustizia, opportunità e democrazia. Possano gli americani onorare il coraggio e la visione di coloro che li hanno preceduti rafforzando le proprie comunità, rispettando le differenze e lavorando insieme per un'unione più perfetta.

Congratulazioni per questo straordinario anniversario nazionale. Possa lo spirito del 1776 continuare a ispirare speranza e unità mentre gli Stati Uniti d'America si proiettano verso il futuro. Assicurandovi le mie preghiere nei vostri rinnovati sforzi per rafforzare la nazione secondo i principi che guidarono i Padri Fondatori, vi affido all'intercessione dell'Immacolata Concezione, patrona di questo Paese, affinché continui a vegliare sull'America e a proteggere tutti coloro che vi abitano.

Dal Vaticano, 25 giugno 2026