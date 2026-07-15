Giovanni Boscia sarà il nuovo dg dello Ior

Sarà Giovanni Boscia il nuovo direttore generale dello Ior, l'’Istituto per le Opere di Religione. Assumerà l'incarico dal primo ottobre e succederà a Gian Franco Mammì, che, dopo undici anni, concluderà il proprio mandato per raggiunti limiti di età e rimarrà in carica fino al 30 settembre 2026. La nomina, deliberata dal Consiglio di Sovrintendenza dell’Istituto e approvata dalla Commissione Cardinalizia di Vigilanza dello IOR, «riflette un sistema di governance solido, fondato sulla chiara distinzione tra gli organi di vigilanza, di indirizzo strategico e di gestione, e orientato a garantire trasparenza e stabilità», si legge in una nota.

Giovanni Boscia, 55 anni, è entrato allo Ior nel 2019 come Responsabile Finanza e CFO, nel 2021 ha assunto anche la guida dell’Asset Management come Responsabile Investimenti e, dal 2023, ricopre il ruolo di vicedirettore delegato. Ha maturato un’esperienza trentennale nei mercati finanziari internazionali in primarie istituzioni, tra cui Salomon Brothers, Citigroup, RBS e Credit Suisse First Boston. La sua carriera si è sviluppata principalmente a Londra presso primarie banche d’investimento e come Senior Portfolio Manager per fondi alternativi. Prima dello IOR è stato Head of Fixed Income & Credit in Quaestio Capital SGR. Laureato con lode alla Bocconi, ha conseguito un Master in Finance e un Executive MBA presso la London Business School, oltre a qualifiche professionali come CFA, CAIA, FRM.

«Dal 2015, in stretta collaborazione con gli altri organi di governo, ho guidato lo IOR in un intenso e impegnativo percorso di rinnovamento e di conformità alle normative internazionali del settore finanziario, nel rispetto della missione “unica” che lo contraddistingue e documentando puntualmente i risultati nei rapporti annuali dell’Istituto - commenta Mammì -. Lascio al mio successore un Istituto solido, trasparente e pienamente riconosciuto a livello internazionale, frutto della competenza delle donne e degli uomini che vi lavorano, della loro dedizione e del loro impegno silenzioso che non cerca visibilità, ma che ne costituisce la forza più autentica».

«Riconoscente e onorato per la fiducia accordatami undici anni fa da Sua Santità Papa Francesco e per quello che ho imparato da questi anni di servizio, passo il testimone a Giovanni Boscia al quale auguro di proseguire il cammino fin qui condiviso con unità, prudenza e visione nella fedeltà alla missione propria dell’Istituto», aggiunge Mammì. Gli fa eco François Pauly, presidente del Consiglio di Sovrintendenza dello Ior: «A nome del Consiglio di Sovrintendenza desidero esprimere la nostra profonda gratitudine a Gian Franco Mammì per gli undici anni di servizio resi all’Istituto, svolti con dedizione, senso di responsabilità e costante attenzione alla missione dello IOR. Sotto la sua guida, l’Istituto è cresciuto, si è rafforzato, ha affrontato passaggi delicati e ha progressivamente consolidato il proprio impegno nella trasparenza, nella governance, nei controlli e nella conformità. La nomina di Giovanni Boscia, maturata all’interno dell’Istituto, valorizza una conoscenza approfondita dello IOR e una solida esperienza dei mercati finanziari internazionali. Siamo certi che saprà guidare l’Istituto con rigore e spirito di servizio, nel pieno rispetto della sua missione a favore del Santo Padre, della Santa Sede e della Chiesa Universale».