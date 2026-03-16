Ecuador, due sacerdoti muoiono dopo aver salvato un chierichetto dall'annegamento

Alfonso Avilés Pérez, di 59 anni, e Pedro Anzoátegui, di 43, hanno perso la vita dopo aver soccorso un ragazzo trascinato al largo dalla corrente

Doveva essere un momento di riposo durante un ritiro per chierichetti, ma si è trasformato in una tragedia che ha scosso la Chiesa ecuadoregna. Venerdì 13 marzo, sulla spiaggia di General Villamil Playas, città costiera di circa 48 mila abitanti nella provincia del Guayas, in Ecuador, i sacerdoti Alfonso Avilés Pérez, di 59 anni, e Pedro Anzoátegui, di 43, hanno perso la vita dopo essersi gettati in mare per soccorrere un ragazzo trascinato al largo dalla corrente. L’episodio è avvenuto nel settore di El Arenal, una delle zone più frequentate della spiaggia.

Il gruppo partecipava a un ritiro spirituale per chierichetti, in preparazione alle celebrazioni della Settimana Santa. Durante una pausa, alcuni di loro si sono avvicinati al mare e sono entrati in acqua. In quel momento la forte corrente ha trascinato al largo uno dei ragazzi.

Vedendo il pericolo, padre Avilés si è tuffato immediatamente in mare per soccorrerlo. È riuscito a raggiungerlo e ad aiutarlo a tornare verso la riva. Anche padre Anzoátegui, nel frattempo, è entrato in acqua per contribuire al salvataggio. Il ragazzo è stato messo in salvo, ma i due sacerdoti sono stati sopraffatti dalle onde e sono annegati.

I soccorsi sono scattati subito. Il corpo di padre Avilés è stato recuperato nelle ore successive all’incidente. Padre Anzoátegui, inizialmente dato per disperso, è stato ritrovato la mattina di sabato 14 marzo, quando le squadre di soccorso hanno individuato il suo corpo sulla stessa spiaggia.

La tragedia ha suscitato grande commozione nelle comunità cattoliche della regione.

Alfonso Avilés Pérez era nato nel 1966 a Murcia, in Spagna. Ordinato sacerdote nel 1990, apparteneva alla Sociedad de Jesucristo Sacerdote. Da circa nove anni era parroco della parrocchia San Alberto Magno, nella città di La Aurora, nella diocesi di Daule. In precedenza aveva guidato la parrocchia Santa Teresita nella città di Entre Ríos. I fedeli lo ricordano come un sacerdote molto vicino alle famiglie e ai giovani, impegnato nella catechesi, nell’adorazione eucaristica e nella formazione dei chierichetti.

Padre Pedro Anzoátegui, ecuadoregno, era nato nel 1982 ed era stato ordinato sacerdote nel 2010 per l’arcidiocesi di Guayaquil. Nel corso del suo ministero aveva servito in diverse parrocchie, accompagnando pastoralmente famiglie, giovani e gruppi di ministranti. Negli ultimi anni svolgeva il suo servizio nella diocesi di San Jacinto.

«Di fronte a una notizia così triste, così sconvolgente, noi possiamo soltanto dire: credo in te, Signore Gesù. Confido in te, Gesù. E confido che ciò che tu mi offri come insegnamento, anche attraverso alcuni avvenimenti sconvolgenti, è per il mio bene» ha detto il polacco Krzysztof Kudławiec, vescovo di Daule, durante la Messa che ha celebrato nella parrocchia di Sant'Alberto Magno in suffragio di padre Avilés.