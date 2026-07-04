Don Diego Meza: «La mia Colombia tra ferite e speranza»

Gratitudine e riconoscenza. Riecheggiano nelle parole di don Diego Meza, direttore della Caritas di Ipiales, impegnato nella costruzione di progetti di pace in una realtà complessa come quella colombiana: “La Chiesa italiana ha accompagnato la Colombia per molti anni attraverso missionari, religiose, sacerdoti e il suo generoso sostegno economico. Allo stesso tempo, vorrei chiedere di guardare oltre gli stereotipi. La Colombia non è solo narcotraffico e violenza; è anche il Paese di comunità che costruiscono pace, di giovani che scelgono il bene comune, di famiglie che resistono e di una Chiesa che ogni giorno ricostruisce il tessuto sociale. Continuate a guardare le periferie, perché è lì che il Vangelo continua a rivelare la sua forza trasformante. Continuate ad accompagnare le nostre comunità con la vostra vicinanza, la vostra preghiera e la vostra cooperazione. Insieme possiamo continuare a far crescere quei piccoli germogli di pace che, in un tempo segnato da violenza e cultura dello scarto, ricordano che il dialogo e la fraternità hanno ancora la forza di cambiare la storia.

La Conferenza Episcopale Italiana, tramite i fondi dell'8xmille, ha finanziato in Colombia negli ultimi 35 anni quasi 700 progetti per 71 milioni di euro.

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