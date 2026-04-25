Domani torna in edicola Avvenire di Calabria: l'appello di Morrone ai candidati, il dossier su San Giorgio e la sfida ecologica

Tra attualità, territorio e Chiesa: così l’inserto diocesano continua a raccontare la vita della comunità locale calabrese e le sfide sociali viste da questa parte dell'Italia

Domani, domenica 26 aprile 2026, torna in edicola Avvenire di Calabria, l'inserto settimanale del quotidiano Avvenire. Il nuovo numero si apre con un forte richiamo alla responsabilità politica in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria e attraversa temi di grande attualità, dalla violenza giovanile alla cura del Creato, dal ricordo della Liberazione alle radici della devozione per il santo patrono della Città di Reggio, San Giorgio.

Morrone scrive ai candidati sindaco: «Servono dialogo e rispetto»

La notizia di apertura è la lettera che l'arcivescovo di Reggio-Bova, monsignor Fortunato Morrone, ha indirizzato ai quattro candidati sindaco. A un mese esatto dal voto, il presule traccia una rotta etica per la campagna elettorale, chiedendo trasparenza, programmi concreti e il rifiuto di ogni personalismo. In pagina anche l'annuncio del confronto tra i candidati promosso dall'Istituto Lanza il 5 maggio a Palazzo Alvaro.

Il dramma di Massa e il 25 Aprile tra memoria e impegno

Ampio spazio all'omicidio di Giacomo Bongiorni: Ilaria Vandoni riflette sull'abisso comunicativo tra generazioni e invita le parrocchie a diventare luoghi di accoglienza, non di giudizio. Per la Festa della Liberazione, il professor Sandro Vitale — presidente dell'unica associazione partigiana nata nel Sud — annuncia che ANPA scriverà a tutti i candidati per chiedere impegni concreti sulla Costituzione.

San Giorgio, un dossier tra radici bizantine e attualità

Il cuore del giornale è dedicato al patrono. Antonio Torre ricostruisce il legame millenario tra Reggio e San Giorgio, dalla battaglia del 1086 contro i saraceni alla sintonia spirituale con il magistero di Papa Francesco. La riflessione si chiude con un invito: il drago da combattere oggi ha i contorni dell'illegalità e dell'apatia civile.

Ecologia integrale e Laudato si', undici anni dopo

L'intervista al segretario di Greenaccord, Giuseppe Milano, indica le priorità ambientali per Italia ed Europa. Accanto, il racconto dei 4.500 kg di rifiuti rimossi dal lungomare reggino da 600 volontari di Plastic Free e un approfondimento sull'eredità della Laudato si' dal convegno Fisc di Trento.

Chiesa calabrese, welfare e 8xmille

Due voci di pastori calabresi si intrecciano: il vescovo Savino da Cassano richiama la speranza oltre ogni dolore, mentre l'arcivescovo Maniago da Catanzaro esorta a non restare indifferenti dopo la tragedia del suicidio-omicidio che ha colpito la città. Uno speciale racconta la campagna 8xmille 2026 con sei storie di rinascita. Reggio si prepara inoltre a ricordare don Raimondo Lico nel cinquantesimo della morte e celebra il San Giorgio d'Oro al diacono Enzo Petrolino.

Tutto questo, insieme al pellegrinaggio diocesano in Puglia, all'Adorno Day sullo Stretto e a molti altri approfondimenti, vi aspetta domani in tutte le edicole della Calabria.