Referendum, fine vita, violenze: le parole di Zuppi per un’Italia «spaesata»

È un’Italia in pieno «spaesamento che produce malessere, paura e violenza». Un Paese immerso nell’«era della forza», dice il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, citando Giorgio La Pira, «con il corteo di antagonismi, polarizzazioni, odio manipolato da campagne interessate che inquinano nel profondo le relazioni e le menti» e che fanno crescere anche «il disprezzo della vita, dal suo inizio alla sua fine». Eppure esiste e resiste anche una «diffusa Italia cattolica» che è popolata «di tante “case” diverse, in cui si prega, si fa pace, si servono i poveri, si vive la fraternità»; che «si prende cura delle ferite del prossimo»; che chiede di «riaccendere la passione di fare comunità», antidoto a «un condominio anonimo che condanna alla solitudine»; che, sulla scia della Cammino sinodale, vuole superare «lo scollamento fra la fede e la vita». Il cardinale Zuppi apre il Consiglio permanente della Conferenza episcopale che si tiene da oggi a mercoledì a Roma. E nella sua introduzione spiega che accanto a una realtà che dove «prevale la logica grezza e illusoria del più forze» c’è un «popolo che, pur condividendo le difficoltà di tutti, ha fisso lo sguardo al Signore, speranza e consolazione» e che «cerca il volto di Dio e chiede di incontrare non idee o ennesimi consigli virtuali ma comunità, case di fraternità, relazioni umane disinteressate». Un «mondo» che «è una ricchezza» per l’intera Penisola e che «evita lo smottamento del terreno umano e sociale, quel dissestamento spirituale di una città di tanti individui soli».

Referendum, fine vita e scuola paritaria

Una Chiesa viva che è anche presente nella vita pubblica fa sentire la sua voce su temi politici e sociali. Come il referendum costituzionale sulla giustizia e sulla separazione delle carriere dei magistrati. Una questione che, afferma il presidente della Cei, «come Pastori e come comunità ecclesiale, non ci deve lasciare indifferenti. C’è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare. Autonomia e indipendenza sono connotati essenziali per l’esercizio di un processo giusto, e tali valori devono essere perseguiti, pur nelle diverse possibili realizzazioni storiche e pluralità di opinioni e orientamenti». Zuppi torna sull’allarmante fuga degli elettori dalle urne che ha caratterizzato le ultime tornate elettorali nel Paese. «Sentiamo l’esigenza di ribadire l’importanza della partecipazione. Tutti noi parteciperemo, perché corresponsabili del bene comune del nostro Paese. Invitiamo quindi tutti ad andare a votare, dopo essersi informati e aver ragionato sui temi e sulla posta in gioco per il presente e per il futuro della nostra società, senza lasciarsi irretire da logiche parziali». Dalla Cei giunge anche l’auspicio che «continui, anche dopo il referendum, l’attenzione sull’esercizio concreto della giurisdizione nel nostro Paese, snodo importante per la custodia del bene comune» ma anche che «sia sempre vivo un dialogo responsabile e costruttivo tra le forze sociali e culturali e le diverse parti politiche, nella ricerca del massimo consenso possibile attorno a soluzioni di bene».

Poi il fine vita. «La dignità umana non si misura sulla sua efficienza né sulla sua utilità», ribadisce il cardinale presidente. E avverte: «La risposta alla sofferenza non è offrire la morte, ma garantire forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, affinché il malato non si senta solo e le famiglie possano essere sostenute e accompagnate. Normative che legittimino il suicidio assistito e l’eutanasia rischiano invece di depotenziare l’impegno pubblico verso i più fragili e vulnerabili, spesso invisibili». Inoltre, come vescovi, «sentiamo forte il dovere di ricordare a tutti che scegliere una morte anticipata, anche perché si pensa di non avere alternative, non è un atto individuale, ma incide profondamente sul tessuto di relazioni che costituisce la comunità, minando la coesione e la solidarietà su cui si fonda la convivenza civile». Quindi il richiamo alle cure palliative «che devono essere garantite a tutti, senza distinzioni sociali e geografiche, mentre ancora non sono applicate come stabilito» e che «rappresentano un vero antidoto alle logiche che contemplano il suicidio assistito o l’eutanasia come opzioni percorribili».

Il presidente della Cei saluta anche «con favore la scelta di incrementare i fondi ordinari e di introdurre un “buono scuola” in favore degli studenti che frequentano la scuola paritaria secondaria di primo o di secondo grado, limitatamente al biennio». E sottolinea l’importanza dell’insegnamento della religione cattolica in classe.

Antisemitismo, violenza domestica e crisi educativa

La cronaca porta il cardinale Zuppi a condannare i fenomeni di «antisemitismo che non ha giustificazione per i pur drammatici problemi della inaccettabile violenza a Gaza e in Cisgiordania». E, alla vigilia della Giornata della Memoria, la Chiesa italiana censura «la recrudescenza di fatti ignobili, mentre ribadisce la propria vicinanza a tutte le comunità ebraiche del Paese». Poi il cardinale presidente richiama i «gesti tragici compiuti all’interno della famiglia, tra marito e moglie, ma anche tra adolescenti a scuola o nei luoghi di ritrovo». Eventi che «non possono essere valutati in sé, senza fare lo sforzo di coglierne le radici profonde». Come mostrano i «casi martellanti di femminicidio, fenomeno su cui dobbiamo insistere per difendere la vita stessa, la dignità e la libertà delle donne» o le «violenze legate alle dipendenze». Il cardinale dice di essere ancora scosso per «quanto avvenuto a La Spezia, dove la vita di Abu è stata spezzata in modo tragico e incomprensibile per mano di un coetaneo». Un dramma che «ci interpella come comunità civile ed educativa». Ma aggiunge che è «assai preoccupante» il fatto che crescano «i minori segnalati per porto di armi impropri».

Dalla Chiesa italiana arriva il monito sulla crisi educativa. Da qui l’urgenza di «accompagnare i giovani, ascoltarli davvero, non lasciarli soli nelle loro fragilità, nelle loro paure e nelle loro rabbie. L’educazione, in famiglia, a scuola e nelle comunità, è una responsabilità condivisa che non possiamo delegare né rimandare». E il ringraziamento a coloro che all’interno della Chiesa, come «padre Pino Puglisi», «dedicano la loro vita per offrire ai giovani alternative di senso e di educazione senza le quali ci sono solo la strada, le dipendenze, la pornografia». Ecco perché, sottolinea Zuppi, servono anche nella comunità ecclesiale «le necessarie coperture giuridica ed economica» per gli educatori.

I morti nel Mediterraneo e l'emergenza carceri

Nell’introduzione entra il nuovo naufragio nel Mediterraneo che si è registrato ieri. «Non possiamo rassegnarci alla logica della morte in cui la speranza prende forma della disperazione con le conseguenze tragiche che ben conosciamo e alle quali non potremo mai abituarci», dichiara il cardinale Zuppi. Perciò è necessario «prendendoci noi cura delle ferite del prossimo». E, tornando ad affrontare l’emergenza carceri in Italia, il cardinale presidente dicembre dice che i vescovi guardano «con interesse alla proposta di “indulto differito” maturata da un gruppo di lavoro in seno al Giubileo dei detenuti, così come a tutte le iniziative finalizzate al reinserimento sociale delle persone che escono dal carcere» e al tempo stesso invoca «dignità, opportunità, speranza e itinerari che la rendano reale, uniche vie per garantire alla collettività la sicurezza auspicata».