Il 14 maggio il Papa sarà in visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma

Papa Leone visiterà, giovedì 14 maggio, l'università La Sapienza di Roma. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana, precisando che si tratterà di una «visita pastorale». Nel 2008 anche Papa Ratzinger era stato invitato nell'ateneo romano ma poi la visita fu annullata.

Il programma reso noto dalla Prefettura della Casa Pontificia prevede la partenza alle 10 del Pontefice in auto dal Vaticano. Alle ore 10.20 è atteso l'arrivo davanti alla cappella universitaria "Divina Sapienza". Il Papa sarà accolto dalla rettrice Antonella Polimeni e dal cappellano don Gabriele Vecchione. È previsto poi un breve momento di preghiera silenziosa e un saluto a un gruppo di studenti. Alle 10.30 avverrà il successivo trasferimento in auto al piazzale centrale, dove ci sarà il saluto agli studenti dalla scalinata monumentale. Alle 10.45 nel Palazzo del Rettorato Papa Prevost avrà un colloquio privato con la rettrice Polimeni, quindi la firma del Libro d'Onore; alle 11, nel corridoio antistante lo Studio, sarà scoperta la targa-ricordo della sua visita. Saluterà quindi i membri del senato accademico; e i dipendenti dell'Università. Alle 11.15 visita la mostra "Sapienza e il Papato". Si terrà invece in Aula Magna, alle 11.30, l'incontro con i docenti e gli studenti e, dopo il saluto della rettrice, il Papa terrà il suo discorso. L'incontro terminerà alle 12.15 e il Papa partirà dall'università alle 12.30 per fare rientro in Vaticano alle 12.50.