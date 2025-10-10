Carlo Acutis, la prima festa da santo nel "suo" oratorio a Milano

A distanza di poco più di un mese dalla canonizzazione, la diocesi ricorda il suo santo più “moderno”. Lunedì prossimo, 13 ottobre alle ore 21, in duomo, l’arcivescovo Mario Delpini presiederà la Messa di ringraziamento per la canonizzazione di Carlo Acutis. La celebrazione esprimerà la gratitudine dell’intera diocesi per la proclamazione a santo del giovane ambrosiano, avvenuta lo scorso 7 settembre a Roma, e proporre un’ulteriore occasione di preghiera per lasciarsi ispirare dalla figura di Carlo. La celebrazione si terrà in occasione della prima memoria liturgica del nuovo santo, che ricorre domenica 12 ottobre, anniversario della morte.

Tra i concelebranti ci sarà anche monsignor Domenico Sorrentino, arcivescovo di Assisi, che guiderà una delegazione proveniente dalla città di San Francesco, luogo caro ad Acutis e dove sono conservate le sue spoglie mortali.

Durante la Messa sarà esposta una reliquia del giovane ambrosiano, considerato da molti il «primo santo della generazione dei millennial», deceduto nel 2006 a soli 15 anni. Sarà inoltre presente l’immagine di Carlo venerata nella chiesa milanese di Santa Maria Segreta, che il ragazzo frequentava quotidianamente. La liturgia comprenderà anche la lettura agiografica della vita del santo – secondo la tradizione del rito ambrosiano per le solennità dei santi – e la recita della preghiera “Come Carlo Acutis”, composta dall’arcivescovo.

Ad animare la celebrazione saranno i cori della Comunità pastorale di Cologno Monzese, intitolata a san Carlo Acutis, di Calò (MB) e il Coro Ensemble Vox Cordis, diretti da Roberto Bacchini, autore dell’“Inno di Acutis”, un canto commissionato dalla Fom (Fondazione oratori milanesi) per le celebrazioni liturgiche dedicate al santo ambrosiano.

In cattedrale ci saranno anche le delegazioni delle scuole frequentate da Carlo, l’Istituto Marcelline Tommaseo – dove ha frequentato la scuola primaria e le scuole medie – e l’Istituto Leone XIII che lo ha visto studente liceale fino all’inizio del secondo anno delle superiori.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul portale www.chiesadimilano.it, sul canale YouTube ChiesadiMilano e su Telenova (canale 18 del digitale terrestre).

In molti oratori della diocesi, da ieri a domenica 12 ottobre, si svolgono inoltre diverse iniziative che vanno sotto il nome di “Santi con Carlo”: momenti di animazione, gioco, riflessione e preghiera ispirati dalla testimonianza di Acutis. Oggi, alle 18.30, nell’oratorio di Cisliano è in programma la celebrazione eucaristica con l’arcivescovo Flavio Pace, segretario del dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani, mentre domani, alle 10.30 a Milano, don Stefano Guidi, direttore della Fom, presiederà la Messa nella chiesa di Santa Maria Segreta. Al termine della celebrazione, l’oratorio della parrocchia sarà dedicato a san Carlo Acutis. Sempre domani, alle 16 a Monza, agli adolescenti viene proposta una Messa nella cappella dell’Ospedale San Gerardo, dove il giovane, colpito da una leucemia fulminante, trascorse gli ultimi giorni.