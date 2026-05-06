Azione Cattolica: il vescovo Giuliodori confermato assistente ecclesiastico generale da Leone XIV

Papa Leone XIV ha confermato il vescovo Claudio Giuliodori nel ruolo di assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica italiana per il triennio 2026-2029. Una decisione accolta con gioia dall’intera associazione e accompagnata da un messaggio nel quale il presule ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e rilanciato il valore ecclesiale dell’esperienza associativa. Il presule è nato a Osimo, arcidiocesi di Ancona - Osimo, il 7 gennaio 1958. È stato ordinato presbitero il 16 aprile 1983 per la sua diocesi. Eletto vescovo da Benedetto XVI ha guidato la diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia dal 2007 al 2013. Il 26 febbraio 2013 è stato nominato assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore il 26 febbraio 2013; confermato il 22 maggio 2018 e il 26 febbraio 2023. «Ringrazio il Santo Padre Leone XIV per avermi confermato come Assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica italiana per un secondo triennio», scrive Giuliodori. E continua nel messaggio: «Accolgo questo ulteriore mandato come un dono e una responsabilità a servizio di un’associazione laicale che in questi tre anni ho imparato ad apprezzare ancora di più per la ricchezza della storia e del patrimonio spirituale, per il dinamismo relazionale e lo stile profondamente sinodale, per il generoso servizio nel campo educativo e nella formazione di laici impegnati a testimoniare la bellezza della vita cristiana». Parole che restituiscono il tratto di un’esperienza vissuta intensamente accanto all’associazione e ai suoi soci, incontrati in questi anni lungo tutto il territorio nazionale. «Nel continuare con gioia il cammino assieme – prosegue – sento di dover ringraziare tutti i soci per la preghiera e l’affetto con cui mi hanno accompagnato». Un ringraziamento particolare viene rivolto anche al Consiglio nazionale, alla Presidenza e al Collegio assistenti, con cui «si è instaurato un rapporto di reciproca stima e di feconda collaborazione», vissuto «nel dialogo e nel confronto», ma anche «ricco di profonda condivisione spirituale». Nel suo messaggio allarga poi lo sguardo alle sfide del tempo presente. «Viviamo un tempo complesso e di grande incertezza – osserva – che rende ancora più urgente una visione lungimirante e profetica», soprattutto davanti a questioni decisive come «l’anelito alla pace, la custodia della casa comune, la fratellanza tra i popoli e uno sviluppo equo e solidale». Dentro questo scenario il presule riconosce il contributo originale offerto dall’Azione cattolica alla vita ecclesiale italiana. «In questi tre anni ho visto un’associazione viva e partecipe», afferma, «capace di prestare cura e di imprimere slancio alla vita interna». Ma soprattutto «ho visto un laicato competente e generoso» che ha dato il proprio contributo in passaggi importanti della vita ecclesiale, «come la Settimana sociale di Trieste e il Cammino sinodale», senza far mancare la presenza quotidiana nelle parrocchie e nelle diocesi. Lo sguardo si apre quindi al futuro dell’associazione, già proiettata verso i 160 anni dalla fondazione e la XIX Assemblea nazionale nel 2027. Giuliodori nel suo saluto richiama la testimonianza di figure come Piergiorgio Frassati e Vittorio Bachelet e rinnova il proprio impegno anche nel servizio all’Università Cattolica, sottolineando «le preziose sinergie» tra le due realtà. Concludendo con un invito a proseguire «con gioia e dedizione il cammino associativo», sempre più radicati in Cristo «pietra viva». A nome dell’intera associazione, è il presidente nazionale Giuseppe Notarstefano ad esprimere «grande gioia e profonda gratitudine» a papa Leone XIV per la conferma di Giuliodori a questo prestigioso incarico. Una decisione che, sottolinea, «rinnova il legame speciale tra l’Azione cattolica e la Chiesa» e rappresenta «un riconoscimento della natura eminentemente ecclesiale dell’associazione», motivo ulteriore «di impegno e corresponsabilità». Notarstefano evidenzia inoltre come «la guida spirituale di Giuliodori, fatta di sapienza pastorale, tensione evangelica, attenzione educativa e umana semplicità, sia un dono prezioso per tutta l’Azione cattolica», soprattutto «in tempi così difficile e gravidi di ansie, ma allo stesso tempo carichi di speranza e sete di futuro».