Trovato a Milano il 14enne di Verona scomparso

Diego B., il 14enne di San Giovanni Lupatoto (in provincia di Verona) scomparso lo scorso lunedì 12 gennaio, è stato trovato a Milano. Si è presentato oggi in una Casa di comunità, il poliambulatorio di via Livigno nel capoluogo lombardo, dove avrebbe trascorso solo pochi minuti prima che lo intercettassero gli agenti della Polizia. Il ragazzo, in buone condizioni di salute, si trova ora negli uffici della Questura di via Fatebenefratelli, in attesa dell'arrivo della mamma, con la quale ha già avuto modo di parlare al telefono. Resta da capire dove e come il 14enne abbia trascorso gli ultimi giorni, lontano da casa.