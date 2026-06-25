Tajani: «Stiamo cercando informazioni sugli italiani coinvolti nel terremoto in Venezuela»

Nel seguire con profonda apprensione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso a nome del governo «la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. La presidenza del Consiglio è in continuo contatto con il ministero degli Affari Esteri e la Protezione Civile per attivare tempestivamente ogni canale di aiuto umanitario e di assistenza ai nostri connazionali. Al momento «non risultano vittime italiane in Venezuela», anche se «abbiamo notizia di diversi connazionali le cui abitazioni sono risultate danneggiate o addirittura distrutte». Lo ha affermato l'ambasciatore italiano in Venezuela Giovanni Umberto De Vito, parlando a RaiNews24. De Vito ha aggiunto come «assieme al consolato generale a Caracas e il consolato a Maracaibo stiamo verificando le condizioni dei nostri connazionali». Come già spiegato in una nota della Farnesina il nostro ambasciatore ha confermato di essere «in contatto con il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ha proposto all'Unione Europea di attivare il meccanismo della protezione civile». Tra gli edifici danneggiati per le scosse di terremoto in Venezuela c'è anche quello dell'ambasciata italiana a Caracas: «È nello stesso palazzo del municipio di Chacao, uno dei più grossi di Caracas. Però siamo operativi, stiamo lavorando», ha precisato l'ambasciatore.

«L'Unità di crisi della Farnesina è operativa da questa notte» per il terromoto che ha colpito il Venezuela. «Stiamo cercando di avere tutte le informazioni possibili assieme all'ambasciata a Caracas e ai nostri consolati». Lo ha detto il ministro degli Esteri al Tg2, aggiungendo di «aver parlato questa notte con la presidente ad interim Delcy Rodriguez e con il ministro degli Esteri per dare la vicinanza dell'Italia al popolo venezuelano, ma anche per avere contatti che possano essere utili per aiutare gli italiani eventualmente coinvolti. Per ora c'è qualche famiglia che è stata accolta nella nostra ambasciata a Caracas». «Seguo con dolore le notizie che giungono dal Venezuela, duramente colpito da un violento terremoto. Esprimo il mio cordoglio ai familiari delle vittime e la mia vicinanza ai feriti e a tutta la comunità. Un pensiero particolare va agli italiani presenti nel Paese, ai quali desidero far giungere la mia solidarietà». Così il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.