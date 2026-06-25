Devastanti scosse di terremoto in Venezuela: le città distrutte, si teme un'ecatombe

Un terremoto di magnitudo 7,2, seguito da una replica da 7,5, ha devastato la costa centrale di Caracas. Le scosse - la prima con epicentro nella città di San Felipe e la seconda a Yumare, nello stato di Yaracuy - sono state rilevate attorno alle 18.04 di mercoledì dall'Usgs, il Servizio geologico degli Stati Uniti. Scosse più lieve sono state rilevate anche nei Caraibi e nei Paesi limitrofi, tra cui Brasile, Colombia e Guyana. Secondo una stima preliminare offerta dal medesimo servizio Usa le vittime oscillano tra le 10mila e le 100mila. Tuttavia le stime ufficiali si fermano a 64 morti, 971 feriti. In corso, dalle prime ore, le operazioni di salvataggio con vigili del fuoco e forze dell'ordine intenti a recuperare morti e feriti tra le macerie. «Stiamo in questo momento dichiarando lo stato d'emergenza, tale e come lo dispone la Costituzione», ha commentato Delcy Rodríguez, presidente in carica, in un messaggio a reti unificate. «È un fatto dalle gravi conseguenze e ci sono regioni particolarmente colpite», ha detto la presidente ad Interim. Sono almeno cinque le regioni colpite dall'evento sismico: Distretto Capitale, La Guaira, Miranda, Aragua e Falcón. Lo stato più colpito è quello de La Guaira: il governo parla di «tragedia vera e propria». Già in passato, nel 1999, lo stato – che prima si chiamava “Vargas” – era stato colpito da torrenziali e alluvioni, che hanno lasciato oltre 10mila vittime. «Tutte le nostre autorità e il sistema di protezione civile sta eseguendo operazioni di salvataggio», ha proseguito Rodríguez osservando che «la priorità è quella di salvare vite e, in un secondo momento, provvedere al recupero di infrastrutture beni materiali». In un secondo intervento, la presidente ha annunciato che, nelle prossime ore, Caracas riceverà operatori, provenienti da altri Paesi, che «si sono già messi in contatto» con Palazzo di Miraflores. «Arriverà anche una brigata dal Qatar», ha aggiunto.

Nel corso degli eventi sono state registrate oltre trenta repliche. Crollate numerose strutture, dalle palazzine residenziali (in particolare nelle zone di Altamira e dintorni) alla soffitta dell'aeroporto internazionale Simón Bolívar (Maiquetía), che per tale ragione è stato dichiarato chiuso e inagibile. Danneggiata anche la facciata della chiesa «La Merced», gestita dai frati cappuccini a Caracas. Quella di mercoledì era una giornata movimentata nella capitale e non solo, vista la ricorrenza della Battaglia di Carabobo, uno dei principali episodi della Guerra d'indipendenza, quando - nel 1821 - l'esercito di Simón Bolívar ebbe la meglio contro le truppe reali spagnole. Interrotti i servizi di elettricità e gas nelle regioni interessate e anche in altre aree lievemente colpite, come gli Stati Zulia e Tachira. L'appello è alla «calma» e all'«unità», in queste ore drammatiche. E arriva subito la solidarietà dei Paesi del continente. «Gli Stati Uniti sono pronti, disposti e capacitati per aiutare. Ho fornito istruzioni a tutte le agenzie del nostro governo affinché si preparino per agire con rapidità. Saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici», ha postato il presidente Usa, Donald Trump, su X. Altro messaggio è arrivato da Quito, dal presidente ecuadoriano Daniel Noboa. «Tutta la mia solidarietà con il popolo fratello del Venezuela», ha scritto su X, osservando che l'Ecuador agirà «con le rapidità impegno» necessari, poiché «l'umanità» precede le «differenze» politiche. Ulteriori messaggi di vicinanza sono arrivati da Bolivia, Cile, El Salvador e Perù.

Caracas, che fronteggia un'acuta crisi economica, non risulta attrezzato per fronteggiare l'emergenza in corso. Lo si vede nelle operazioni di salvataggio e rimozione delle macerie, con agenti che lavorano a mani nude, spostando un mattone dopo l'altro. «È quanto succede quando il Paese è sommerso in una tragedia economica e avviene un disastro naturale. Vediamo funzionari che lavorano con le unghie, senza strumenti», denuncia sui Social la giornalista Maryorin Mendez. «Urlano per capire se vi sia qualcuno sotto le macerie», ha aggiunto. Fonti di Caracas si dicono preoccupate anche per la condizione delle strutture sanitarie, che da almeno un decennio fanno fronte a una scarsità acuta di medicinali e strumenti. Scossi nell'animo anche i residenti. «È stato orribile. Qui, nei pressi dell'Hotel Altamira, sono crollati due palazzi. Io li ho visti crollare. È stato orribile», ci dice Mercedes Cumare, residente a Caracas. «Abbiamo perso tutto», ci dice Noelia Carrizales. «Alla crisi, che c'era già, si è aggiunta la catastrofe. Si parla già di ripartire, ma mi chiedo come e da dove ricominciare, poiché ci manca pure l'essenziale». Ma non è finita. Le scosse sono proseguite nel cuore della notte, cioè in mattinata in Italia. «Siamo in presenza di uno sciame sismico. Occorre massima cautela», dicono fonti della Protezione civile locale. Si temono ulteriori repliche, anche di particolare intensità, nelle prossime ore, oltre a eventuali disordini.