Scatta Ora Libera, la newsletter per gli insegnanti di religione (e non solo)
di Redazione
Ogni due venerdì, una selezione di fatti e storie da discutere in classe, segnalazioni di contenuti e scambi di esperienze
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April 14, 2026
L'attualità a volte ci colpisce, altre ci spaventa, altre ancora ci interessa. Sicuramente ci riguarda. Tutti, che ci piaccia o no. Per questo parte di qui la sfida di Ora Libera, la nuova newsletter di Avvenire pensata (anzitutto) per gli insegnanti di religione che vuole provare a 'far parlare' le storie, le persone, i temi che scandiscono l'attualità e la vita delle persone, facendone spunti per pensare e far pensare.
Ogni due settimane partiremo da un fatto o da un tema che tiene banco, lo rivisiteremo attraverso i contenuti realizzati da Avvenire (e non solo) e proveremo ad analizzarlo in modo da avvicinarlo a noi e ai più giovani, per capire che li riguarda, li coinvoge, li chiama in causa. Seguiranno altri link e riferimenti per capire, per approfondire e scoprire anche altre storie particolarmente significative, di quelle che passano inosservate o che meritano di essere riprese. Pensata anzitutto per gli insegnanti di religione, Ora Libera è rivolta a tutti i docenti delle varie fasce d'età, e più in generale a tutti coloro - educatori, genitori, responsabili di associazioni e circoli, ... - che vedono nell'informazione non improvvisata uno strumento di confronto e di partecipazione, anche intergenerazionale. E vedono nella religione un pezzo, importante e pervasivo, dell'attualità.
Realizzata in collaborazione con il Servizio nazionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica e l'Ufficio scuola della Cei, esce ogni due venerdì e intende anche mettere in rete tutti gli insegnanti in cerca di un luogo, informale ma serio, di scambio di esperienze e di contatti. La prima uscita e' prevista per venerdì 1° maggio, per iscriversi basta cliccare qui.
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