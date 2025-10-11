Roma, è morto Guglielmo Tuccimei, Comunità di Sant'Egidio

La Comunità di Sant'Egidio si è stretta intorno alla famiglia di Gugliemo Tuccimei, 73 anni, investito ieri da una macchina a pochi passi dalla mensa per i poveri di via Dandolo, a Roma, dove si recava abitualmente da tanti anni per accogliere chi aveva bisogno non solo di mangiare "ma anche del volto di un amico che lo sapesse accogliere e ascoltare", sottolinea la Comunità.

Membro della Comunità dagli anni Settanta, conosciuto da centinaia di senza dimora romani, "era per loro una garanzia di umanità da quel lontano 1983, quando cominciò a girare per le stazioni della capitale, portando da mangiare. E dal 1988 fino a ieri pomeriggio la sua figura è stata indissolubilmente legata appunto alla mensa di via Dandolo, di cui era uno degli iniziatori, senza dimenticare anche il suo servizio ai detenuti di Regina Coeli, che visitava regolarmente"