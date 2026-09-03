"Risò" a Vercelli, dove ogni chicco racconta una storia

C’è un modo particolare di arrivare a Vercelli e coglierne l’identità più profonda: seguire il filo d’acqua che attraversa la pianura e conduce alle risaie che la circondano. Qui il riso non è soltanto una coltura, né semplicemente uno degli ingredienti più familiari della cucina italiana. È un paesaggio, una storia, un’economia, una cultura. È il segno lasciato nei secoli dall’incontro fra acqua, terra e lavoro dell’uomo. Il Piemonte è storicamente la principale regione risicola italiana: circa 114 mila ettari sono coltivati a riso e ben 71 mila si trovano nella provincia di Vercelli. Numeri che raccontano un territorio, ma non solo. Perché dietro ogni chicco ci sono cascine e canali, antichi mulini, tecniche agricole, varietà custodite e selezionate, paesaggi che cambiano con le stagioni. E c’è una memoria del lavoro che ha nelle mondine una delle sue figure più emblematiche.

Proprio da questo legame nasce "Risò", il Festival internazionale del Riso che dall’11 al 13 settembre torna per la seconda edizione, trasformando Vercelli e i Borghi delle Vie d’Acqua in una suggestiva destinazione da scoprire. Il cuore della manifestazione sarà il Village di piazza Antico Ospedale, con padiglioni dedicati alla filiera, ai produttori e alla gastronomia. Ma il festival è soprattutto un invito ad attraversare le Terre d’Acqua. I sette tour organizzati da Lab Travel conducono tra risaie, cascine, mulini, castelli, monasteri, musei e luoghi legati alla cultura dell’acqua: itinerari dove il prodotto agricolo diventa esperienza e il paesaggio si fa racconto.