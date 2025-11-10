Raddoppiate in 8 anni le prescrizioni di psicofarmaci ai giovanissimi

In meno di dieci anni è più che raddoppiato in Italia il numero di bambini e ragazzi che assumono psicofarmaci. Un minorenne su 175 (lo 0,57% della popolazione under 18), ne ha fatto uso nel 2024, appena otto anni fa erano la percentuale era dello 0,26%. Di pari passo è cresciuto il consumo che è passato da 20,6 a 59,3 confezioni per mille minorenni. Il dato è contenuto nel Rapporto OsMed 2024 sull'uso dei medicinali in Italia, realizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e presentato a Roma.

I farmaci per la salute mentale più prescritti ai giovanissimi sono soprattutto antipsicotici, antidepressivi e farmaci per l'Adhd. Le prescrizioni crescono all'aumentare dell'età, con la fascia 12‐17 anni a registrare il livello di consumo più alto (129,1 confezioni per 1.000 e un livello di prescrizione dell'1,17% dei ragazzi). Il trend è in linea con i risultati di altri studi epidemiologici internazionali, che evidenziano una generale tendenza all'aumento dei tassi di prescrizione di questi medicinali in tutti i Paesi del mondo, soprattutto in seguito alla pandemia.

"In Italia, nonostante l'aumento osservato negli ultimi anni, in parte legato alle conseguenze dell'emergenza pandemica sulla salute mentale di bambini e adolescenti, l'uso dei farmaci psicotropi rimane sensibilmente più basso rispetto ad altri Paesi", precisa l'Aifa. In Francia ad esempio li utilizza l’ 1,61% dei minori, negli Usa circa un quarto. Per quanto riguarda gli altri farmaci prescritti ai minori in cima alla lista ci sono gli anti-infettivi per uso sistemico, seguiti dai farmaci dell'apparato respiratorio e dai preparati ormonali sistemici, esclusi quelli sessuali e insuline.

L’aumento delle prescrizioni è legata direttamente all’aumento esponenziale del disagio. “Questo aumento non ci sorprende, perché è parallelo all'incremento della prevalenza dei disturbi mentali nei giovanissimi che stiamo rilevando in questi ultimi anni" sottolineano i presidenti della Società Italiana di Psichiatria Antonio Vita e Guido Di Sciascio. Gli esperti esprimono anche una preoccupazione rispetto ad un uso autoprescrittivo. "Si tratta di un trend in crescita segnalato da più parti, dalla psichiatria alla neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, e riguarda diverse condizioni patologiche”. C’è il rischio che questi farmaci inoltre vengano prescritti da servizi non specialistici o non sufficientemente competenti e senza un adeguato monitoraggio, anche in fase di sospensione. Attenzione massima infine, sottolineano gli esperti, da parte dei genitori a custodire i propri psicofarmaci per evitare che vengano assunti dai figli senza controllo.

Nel 2024 la spesa farmaceutica ha fatto registrare un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente, legato non a un incremento dei consumi (che sono rimasti stabili) ma a un un numero crescente di terapie innovative e ad alto costo rimborsate dal servizio sanitario razionale.

Nel complesso, la spesa farmaceutica totale è stata pari a 37,2 miliardi di euro: il 72% (26,8 miliardi) a carico del pubblico, con un aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente, il rimanente (10,2 miliardi) a carico dei cittadini, in flessione del 4,6% rispetto allo scorso anno. Stabili i consumi, che si sono attestati a 1.895 dosi di medicinali ogni 1.000 abitanti al giorno. I farmaci per il sistema cardiovascolare sono i più consumati; il primato per la spesa spetta invece ai farmaci antitumorali (8,2 miliardi di euro). Ancora elevato, nonostante un calo dell’1,3% il ricorso agli antibiotici, soprattutto da parte degli anziani. In forte aumento la spesa a carico dei privati per i farmaci contro l'obesità a carico dei cittadini, i cui consumi sono cresciuti del 78,7% in un anno con una spesa di 98,2 milioni di euro.

Tra i trend l'aumento delle terapie avanzate (12 rimborsate nel 2024), dei farmaci orfani (assorbono l'8,3% della spesa pubblica), dei farmaci innovativi (46 tra il 2022-2024).Dal Rapporto "si colgono segnali positivi, come l'aumento del numero di terapie avanzate e farmaci per le malattie rare rimborsati dal Ssn e i risparmi generati in seguito all'ingresso degli equivalenti nelle liste di trasparenza Aifa. Ma c'è ancora da migliorare", afferma il presidente Aifa, Robert Nisticò. "È fondamentale continuare a promuovere il consumo dei generici, l'aderenza alle terapie, l'appropriatezza prescrittiva e l'uso ottimale delle risorse disponibili, per garantire l'innovazione e le migliori opportunità di cura ai pazienti nel rispetto della sostenibilità del servizio sanitario nazionale".

Il rapporto dell’Aifa evidenzia come i prezzi dei farmaci in Europa siano in media del 62,5% più alti rispetto a quelli italiani. In particolare, Belgio, Germania, Austria e Svezia sono quelli con i prezzi più elevati. Nel complesso, la spesa farmaceutica con un valore di 672 euro pro capite è in linea con la spesa media europea.