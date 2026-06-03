Premio Pontremoli Città del Libro e della Famiglia: ecco la sestina

La giuria di esperti, presieduta da Francesco Giorgino ha selezionato i sei libri finalisti della V edizione del Premio «Pontremoli Città del Libro e della Famiglia», il riconoscimento letterario, organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari e dal Comune di Pontremoli, con la collaborazione della Fondazione «Città del Libro», dedicato alle opere di narrativa che raccontano la famiglia nelle sue diverse dimensioni: affetti, educazione, accoglienza, fragilità e rinascita. I sei libri finalisti sono capaci di coinvolgere il lettore in storie in cui i legami e le relazioni familiari sono fondamentali per la crescita umana dei protagonisti. La sestina finalista, in ordine alfabetico per autore, è composta da:

Donata Maria Biase, Fai un bel respiro e ascolta (Baldini+Castoldi)

Grazia Ofelia Cesaro, Ballare sotto la pioggia. Famiglie, separazioni e rinascite (Feltrinelli)

Andreea Porcilescu, Il sorriso di Elena. L’amore è più forte (Sperling & Kupfer)

Kristine Maria Rapino, Scialacca (Sperling & Kupfer)

Daniele Racca, Supereroi in affido. Storie di bambini accolti in famiglia (San Paolo)

Pierluigi Vito, Nel cuore del figlio (Città Nuova)

Quest’anno il Premio si arricchisce della presenza di una commissione di giovani di tutta Italia che assegnerà una Menzione speciale ad un libro che parla alle nuove generazioni di famiglia e di relazioni. «La selezione di quest’anno – sottolinea Pinella Crimì, Vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari e coordinatrice del Premio – conferma la capacità della narrativa di dare voce alle relazioni che accompagnano la vita di ciascuno. I sei libri finalisti raccontano, con linguaggi e sensibilità differenti, la famiglia come luogo di legami, di sfide, di cura e di speranza, offrendo ai lettori storie capaci di interrogare e coinvolgere profondamente. Il Premio continua a rappresentare un’importante occasione di incontro tra cultura e vita quotidiana, valorizzando opere che aiutano a comprendere la complessità delle relazioni umane e il ruolo fondamentale delle famiglie nella costruzione del bene comune. I sei finalisti ci consegnano uno sguardo ricco e plurale sulla famiglia di oggi, attraverso racconti nei quali è possibile ritrovare emozioni, fragilità e desideri che appartengono all’esperienza di tutti».

Il programma del Premio prevede venerdì 3 luglio un momento di approfondimento dedicato ai temi dell’accoglienza e dell’affido familiare. Dalle ore 16.00 alle 17.30 il Forum delle Associazioni Familiari e il Comune di Pontremoli promuoveranno una tavola rotonda aperta al pubblico. A seguire, sarà proiettato il film «Per un po’», alla presenza del regista Simone Valentini, dell’autore del romanzo omonimo Niccolò Agliardi e del giovane coprotagonista Isnaba Na Montche.

La serata di premiazione finale si terrà sabato 4 luglio 2026 alle ore 21.00 in Piazza della Repubblica a Pontremoli.

Attraverso libri, testimonianze e cinema, il Premio Pontremoli Città del Libro e della Famiglia continua a promuovere una riflessione culturale sul valore della famiglia come risorsa fondamentale per la crescita delle persone e della comunità.