"Per una nuova economia": in Senato il libro di Elena Beccalli

Etica, sostenibilità sociale, sistema finanziario, biodiversità e intelligenza artificiale: sono solo alcuni dei temi trattati nel nuovo libro di Elena Beccalli, rettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, "Per una nuova economia. Costruire paradigmi basati su persona, etica, fiducia e cooperazione", presentato oggi in sala Zuccari del Senato alla presenza del presidente dell'assemblea di Palazzo Madama, Ignazio La Russa. «Il volume comprende una raccolta di articoli su diverse tematiche, tutte legate dall’intento di proporre un nuovo paradigma economico - ha spiegato la rettrice Beccalli -. Quattro i capisaldi: persona, etica, fiducia e cooperazione, che compongono una nuova chiave di lettura dell’economia partendo dai principi della dottrina sociale della Chiesa».

Una visione che poggia sulla «fondamentale indole relazionale» della persona: «Nel solidarismo economico - ha spiegato - la giustizia sociale e il bene comune vanno perseguiti facendo leva sull’idea di solidarietà. Il passaggio alla civiltà avviene grazie a un sentimento universale di cura. Ciò significa abbandonare l'economia della predazione per abbracciare l'economia della cura». E per fare in modo che queste indicazioni «trovino riscontro nella realtà - ha sottolineato - sono richieste scelte politiche responsabili». Beccalli ha quindi ricordato le parole di Tina Anselmi, partigiana e politica italiana, la quale diceva che «la politica è organizzare la speranza». «Una definizione che dice tutto - ha rimarcato la rettrice - perché intende la politica come un servizio per organizzare il domani, dove è dunque necessaria un’aspettativa per realizzare un futuro migliore, ma è altrettanto importante l’iniziativa per prendere parte alla costruzione di tale futuro». Beccalli ha quindi aggiunto che «per ridare slancio all'Europa, essa va posta in equilibrio con la solidarietà», e ha concluso citando Alcide De Gasperi: «Né capitalismo, né comunismo, ma solidarismo».

Nel corso della presentazione è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, che ha sottolineato come «il mercato, da solo, produce scambi, ricchezza, crescita, ma non produce equità e giustizia». Secondo Pinelli «non dovremmo consentire, sul piano economico, che accada ciò a cui stiamo assistendo, sul piano politico, con il diritto internazionale». Durante l'incontro, moderato da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, sono intervenuti anche il decano del corpo diplomatico della Santa Sede, George Poulides, e il professore dell'University of St. Andrews, John Wilson.