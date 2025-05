Assisi, una visione notturna del Sacro Convento e della Basilica di San Francesco - Icp/Paolo Gallo

Fra le pagine del nostro giornale, del sito e i canali social ci sono due comunità che si incontrano e si guardano negli occhi. Si stimano e si cercano. Chi quell’informazione la produce, cercando di farlo nella maniera più seria e rigorosa, e chi la riceve e la sostiene districandosi in un mondo dove il confine fra la realtà e l’artificio è sempre più labile. Giornalisti e lettori uniti da un patto di fiducia e reciproco rispetto, in un dialogo quotidiano. Ma perché – ci siamo chiesti allora – non provare a vivere insieme un’esperienza di scoperta e a camminare fianco al fianco per qualche chilometro? Perché non guardare con gli stessi occhi la bellezza di un luogo, addentrarci insieme nella straordinarietà di un’esperienza e insieme assaporare il piacere unico della condivisione? È nato proprio con questo spirito, lo scorso anno, il nostro format di esperienze e viaggi rivolto agli abbonati: Vivi Avvenire.

Per la Biennale d’Arte di Venezia, a novembre, settanta lettori hanno potuto partecipare - accompagnati da giornalisti e dallo staff di Avvenire - a una giornata nella città lagunare, con la visita straordinaria al Padiglione della Santa Sede ospitato nella Casa di reclusione femminile della Giudecca, sotto il titolo "Con i miei occhi": uno sguardo rivolto agli ultimi, l’invito a esplorare le storie e le speranze di chi vive dentro il carcere. Un momento di grande emozione, proseguito fra le calli veneziane, con la visita a una chicca, fuori dalle rotte del turismo di massa: la scala elicoidale di palazzo Contarini del Bovolo.

Quest’anno si raddoppia. E alla comunità di lettori di Avvenire, nel pieno del Giubileo e a 800 anni dal Cantico delle Creature di San Francesco, si propone una due giorni esperienziale ad Assisi, il 21 e 22 giugno: un gruppo di abbonati potrà vivere un weekend per le vie del Poverello, percorrendo un viaggio inedito e speciale con i nostri giornalisti. Un’occasione per riflettere e condividere i valori senza tempo di san Francesco come ha testimoniato fino all’ultimo anche Papa Bergoglio, guidandoci e stupendoci. Vogliamo ripercorrerle insieme a voi queste strade, cari lettori, con un programma di esperienze pensato appositamente per voi.

Il punto di ritrovo per iniziare il nostro viaggio è alla Domus Ecclesiae, nel suggestivo centro storico di Nocera Umbra. Il programma prevede, fra l’altro, la partecipazione a una cena francescana nel Sacro Convento di Assisi con l’ingresso riservato, in notturna, alla Basilica Superiore per ammirare il ciclo di affreschi di Giotto e gli straordinari gioielli che custodisce. Si potrà poi visitare l’interessante mostra allestita nel Salone Papale in occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature, Laudato sie: natura e scienza, per raccogliere “l’eredità culturale di frate Francesco” e ripercorrere il significato e l’attualità di quel testo. C’è anche un’Assisi sotterranea da scoprire, con l'Asisium romana, sotto la piazza del Comune, dove è stato ricavato un nuovo e suggestivo percorso di visita.

La proposta "Vivi Avvenire ad Assisi" è riservata agli abbonati ed è a numero limitato. L’offerta prevede anche un voucher per il treno A/R dalla città di residenza, il pernottamento e la prima colazione, i transfer, e tutte le esperienze in programma organizzate in collaborazione con il Sacro Convento di Assisi e il patrocinio della Città di Assisi.

