Un itinerario che collega due importanti luoghi di culto: Assisi e Loreto. È la via Lauretana, il cammino mariano più antico del mondo, con le sue sette tappe che si snodano per 180 chilometri. Un percorso suggestivo, da compiere a piedi o in bicicletta, attraverso l’entroterra umbro fino alla costa marchigiana.



Proprio alla via Lauretana, soprattutto al tratto che collega la città di San Francesco con Loreto, è stato destinato un finanziamento di 9 milioni di euro, nell’ambito dei complessivi 47 milioni dedicati allo sviluppo dei cammini nell’Appennino centrale e di quelli nei territori colpiti dal sisma del 2016. A comunicarlo, presso la Biblioteca chigiana di Palazzo Chigi, è stato il Commissario straordinario al sisma 2016 Guido Castelli che ha spiegato come gli interventi si inseriscono nell’ambito del programma di sviluppo del turismo lento proposto dalle quattro Regioni del cratere: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

A ll’incontro hanno preso parte anche m onsignor Nazzareno Marconi, v escovo di Macerata e p residente della Conferenza episcopale marchigiana; ⁠⁠Renato Poletti, p residente t avolo di c oncertazione per il r ecupero e la v alorizzazione della v ia Lauretana, Mauro Sclavi s indaco di Tolentino; ⁠⁠Paolo Renna, r eferente ciclopedonali e cammini del Comune di Macerata e l’ o norevole Gianluca Caramanna, consigliere del m inistro del Turismo Daniela Santanchè. Si è collegato all’appuntamento anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli .







« Lo sviluppo e la valorizzazione del turismo lento è uno degli strumenti più rilevanti sui quali possiamo contare per dare slancio alla riparazione economica e sociale del cratere sisma », ha detto Guido Castelli. « Questi territori – ha continuato il commissario - hanno una antichissima vocazione verso i cammini e, soprattutto, quelli a carattere religioso . La via Lauretana è uno dei cammini riconosciuti nell’ambito del Giubileo 2025. Si tratta di un patrimonio che vogliamo far conoscere e percorrere da un numero sempre maggiore di visitatori e, a questo scopo, è indispensabile realizzare opere di miglioria lungo il percorso » .







La via Lauretana costituisce una grande opportunità per questi territori con i pellegrini che crescono di anno in anno. « È una esperienza di recupero di senso della vita, di gioia dell’incontro tra le persone, di conoscenza delle cose buone e belle che solo qui si possono sperimentare », è intervenut o monsignor Nazzareno Marconi . « Ciò che è unico e speciale – ha spiegato il vescovo di Macerata - avrà sempre un futuro. Il Giubileo dedicato alla speranza per i nostri territori è una grande occasione che non vogliamo perdere per ripartire davvero. Sono convinto che quando non puoi avere la quantità , puoi avere grande qualità e questi nostri paes i la hanno ».