Francesco Totti - Ansa

Francesco Totti ritratto in dei cartelloni con la maglia numero 10 e la scritta "L'imperatore sta arrivando nella terza Roma". No, non siamo nella Capitale, ma a Mosca, dove l'ex calciatore giallorosso è atteso per partecipare il prossimo 8 aprile come ospite d'onore all'International RB Award, un evento annuale di premiazione organizzato da uno dei principali organi di informazione russi che si occupano di sport e scommesse. Il viaggio programmato in Russia dall'ex capitano della Roma non è piaciuto a molti, tifosi e non, che sui social hanno commentato la scelta tra stupore, delusione e aperta critica.



«Totti si presterà davvero a diventare il nuovo propagandista del criminale di guerra Putin? Allo stesso livello di Pupo? Peggio di Albano? Che brutta la vecchiaia», scrive un utente, tracciando un parallelo con i due cantanti già criticati in passato per le loro esibizioni in Russia. «A capita', che stai affa'?», commenta un tifoso giallorosso. Critici anche gli utenti, probabilmente tifosi della Lazio, che giocano sul soprannome «Er Pupazzo» o chi ha allungato il testo della pubblicità nei cartelloni russi che fa riferimento al soprannome di Mosca: «L'imperatore sta andando nella terza Roma. D'altronde pecunia non olet».

Sono in molti a sottolineare negativamente il fatto che l'ex calciatore si sarebbe prestato per soldi. L'evento è uno dei più pubblicizzati e attesi. In passato ha avuto ospiti come Luis Figo e Alex Del Piero. Oggi però, con la guerra in Ucraina e tutte le difficili trattative in corso, la partecipazione di un idolo come Totti a una manifestazione di questo genere in Russia è quanto meno problematica. «Francesco, Roma ti ama per il tuo cuore e la tua generosità: non permettere che siano associati a chi calpesta diritti umani e democrazia. Resta dalla parte giusta della storia», scrive Andrea Massaroni, coordinatore romano di +Europa, primo esponente del mondo politico a farsi interprete delle preoccupazioni intorno alla scelta di Totti. Intanto l'ex calciatore non ha ancora replicato. In vacanza in Finlandia continua a godersi l'aurora boreale, lontano dalla tempesta che lo attende in casa.