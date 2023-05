COMMENTA E CONDIVIDI













Una corsa verso la prevenzione lunga quattro giorni. Al via la trentaquattresima edizione della "Race for the Cure" al Circo Massimo di Roma, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia. Un villaggio nel cuore della Capitale attivo ogni giorno, da oggi 4 maggio fino a domenica 7, dalle 10 alle 20, con iniziative gratuite di sport, benessere e intrattenimento per promuovere la salute e la solidarietà.

Inaugurato stamattina il village del "Race for the Cure" con il taglio del nastro da parte del Professor Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia e della Professoressa Daniela Terribile, presidente dell'Associazione. Presenti numerosi ospiti istituzionali a celebrare l'avvio della nuova edizione tra cui Marco Elefanti (Direttore Generale Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS), Daniele Piacentini (Direttore Generale Ospedale Fatebenefratelli), Alessandro Onorato (Assessore Grandi Eventi Roma Capitale), Massimiliano Maselli (Assessore Servizi Sociali Regione Lazio), Carmine Belfiore (Questore di Roma), Brigadier Generale Mauro De Fulvio (Direttore Ospedaliero Policlinico Militare Roma Celio) e Maria Grazia Cucinotta (Madrina della Komen Italia).

«La prevenzione non può essere un privilegio di pochi», ha detto l'Assessore capitolino Alessandro Onorato in rappresentanza del Sindaco di Roma. Il villaggio servirà quindi a «ricordarci che bisogna prendersi nella vita un momento per se stessi», ha continuato Onorato, e sarà un modo per «sensibilizzare e fare in modo che la prevenzione sia davvero alla portata di tutti». Importante anche «coinvolgere i ragazzi in attività sportive», ha sottolineato l'Assessore alla Disabilità Massimiliano Maselli.

Sono oltre 100 gli stand allestiti nel villaggio di "Race for the Cure" in cui è possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, benessere psicologico, intrattenimento e conferenze sui temi della salute e della prevenzione. Centrale sarà il Villaggio della Salute, attivo dalle 10 alle 18, dove verranno offerti esami diagnostici gratuiti di prevenzione per tumori ginecologici, del cavo orale, del fegato e della tiroide, oltre a consulenze specialistiche su nutrizione, diabete, menopausa e salute delle ossa in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e in sinergia con altri istituti ospedaliere e aziende, come il Fatebenefratelli Isola Tiberina, Fondazione Johnson&Johnson, Fasda, Federfarma, Ars Medica. Sarà possibile anche donare il sangue presso le unità di raccolta mobile della Croce Rossa italiana.

Nel villaggio è presente un'area di incontro dedicata alle "Donne in Rosa", vere protagoniste della manifestazione, che hanno sensibilizzato l'opinione pubblica sull'importanza della diagnosi precoce e trasmesso la speranza alle quasi 56 mila donne che ogni anno lottano contro il tumore al seno. Presente anche quest'anno la Emotional Room (la Stanza delle Emozioni), un'installazione immersiva nella quale i visitatoti, sospesi tra cielo e terra, rivivono le emozioni del lancio dei 5000 palloncini rosa che per anni ha concluso la Race. Presente anche un Muro delle Emozioni in cui i visitatori trascriveranno ricordi e sensazioni. La manifestazione si concluderà domenica 7 maggio con la tradizionale corsa e passeggiata al centro della città. Alla Race conclusiva sarà presente anche l'Athletica Vaticana. Novità di quest’anno, oltre alle due corse non competitive di 2 e 5 km, ci sarà anche una corsa competitiva di 8 km.

La "Race for the Cure" sarà poi a Bari (dal 12 al 14 maggio), a Brescia (dal 15 al 17 settembre), a Bologna (dal 22 al 24 settembre), a Napoli (23 e 24 settembre) e a Matera (dal 29 settembre al 1 ottobre).