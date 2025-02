Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno, racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.



In questa puntata:



– Anche la Cina ha fabbricato la sua intelligenza artificiale. Si chiama DeepSeek, è stata realizzata a tempo di record, con pochissimi soldi e solo una manciata di chip ma lo strumento sta mettendo in crisi i chatbot di Ia americani più famosi, come ChatGPT o Gemini



– Il governo italiano è scosso da una storia ingarbugliatissima, in cui c’entra un gruppo internazionale di giudici, chiamata Corte penale internazionale, la Libia, i migranti e un pericoloso criminale di nome Almasri



– Il paesino abruzzese di Roccaraso è stato assaltato dai turisti, richiamati da una influencer e proposte di gita ultra-economiche. «Portiamo vita al paese» dicono ma gli abitanti non sono contenti



– Trovato in Danimarca un pezzo di vomito fossilizzato dell’epoca dei dinosauri. Che schifo? Macché, per gli scienziati è un reperto prezioso



– Una bambina romana di 5 anni ha perso (e ritrovato) Arcobalena, un gattino di peluche multicolore. Ecco la storia