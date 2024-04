ANSA

COMMENTA E CONDIVIDI













La discarica non autorizzata ha preso fuoco stamane, nube nera sulle teste di chi abita ad Ardea e dintorni (sul litorale romano), il Comune (e quelli limitrofi) raccomanda di "tenere chiuse porte e finestre, limitare gli spostamenti, lavare con accuratezza frutta e verdura di propria produzione e/o coltivata in loco". Per spegnere l’incendio lavorano da ore i Vigili del fuoco con tre squadre e autobotti, tra le quali una di grossa capacità, per il rifornimento idrico alle lance e mezzi per il movimento terra, necessari a spostare i cumuli di rifiuti bruciati, soprattutto pneumatici, ma anche materiali vari.

L’Arpa Lazio ha già installato una centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria. E una volta arrivati i risultati delle analisi, “si provvederà a fornire ulteriori misure di precauzione ritenute necessarie ovvero alla revoca di quanto disposto". E non c’è troppo da scherzare, la Società italiana di medicina ambientale (Sima), ha già lanciato l’allarme su un’eventuale diffusione di diossina nell'aria, causata dall'incendio, che determinerebbe enormi rischi per la salute umana, visti i noti effetti cancerogeni e neurotossici.

La Procura di Velletri intanto ha aperto un fascicolo di indagine: i magistrati, coordinati dal Procuratore Giancarlo Amato, attendono le prime informative dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine sul posto. Si procede per il reato di incendio e poi si deciderà se procedere per la fattispecie dolosa o colposa.