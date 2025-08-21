Il nuovo gruppo "Mia moglie 2.0"

Finire su Facebook senza saperlo, per mano della persona che ti è più cara e vicina. E' capitato a diverse mogli, immortalate a loro insaputa dai mariti, che poi hanno postato gli scatti su un gruppo appositamente creato.

La pagina "Mia moglie" - titolo eloquente corredato da 3 cuoricini - è stata però rimossa da Meta dopo le segnalazioni di diversi utenti indignati. Nel gruppo c'era di tutto: foto di donne in costume da bagno, che cucinano o si rilassano sul divano, scattate di nascosto e condivise senza consenso sulla piazza social. Perlopiù dettagli, pezzi di corpi violati da sguardi infedeli, dati in pasto ai voyeur del Web. Compagne spiate, ma anche ignare donne sorprese al supermercato. Zuckerberg è stato inflessibile: "Violazione delle policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti", questa la motivazione della messa al bando. La polizia postale è andata oltre, segnalando all'autorità giudiziaria centinaia di "signori", soprattutto in Veneto, che postavano, condividevano, commentavano.

Erano oltre 30mila gli iscritti, per la stragrande maggioranza uomini, che condividevano foto intime delle mogli, o presunte tali, a tradimento. Una storia di abuso che emerge proprio nei giorni di un'altra violazione della privacy: le immagini private rubate da un sistema di videosorveglianza e finite online, del conduttore Stefano De Martino e della fidanzata. Sintomo di tempi grami, dove il passatempo preferito sembra esser diventato spiare nel buco di una serratura virtuale.

Il faro sul gruppo "Mia Moglie" - che nel frattempo è già rispuntato, con foto fresche, ed è stato pure emulato prontamente da un "Mia moglie 2.0" - è stato acceso su Instagram dall'organizzazione no profit "no justice no peace" che da mesi sta portando avanti una campagna che ha per titolo "not all men", dove chiunque può inviare la propria storia di violenza.

"Oltre 32.000 uomini hanno creato un gruppo Facebook dove condividono foto intime delle proprie mogli senza il loro consenso, cercando approvazione e complicità in questa violenza", ha denunciato l'associazione che ha invitato gli utenti a segnalare il gruppo a Meta. Così la pagina 'Mia moglie' è stata rapidamente riempita di commenti di persone indignate per la condivisione clandestina di foto intime al femminile. Tra i tanti, lascia il segno lo sfogo amaro di una donna che ha scoperto l'inganno: "Oggi ho scoperto di essere nel gruppo "Mia moglie", non sapendone assolutamente nulla. Lui si è giustificato dicendo che era soltanto un gioco... Abbiamo 2 figli e 10 anni di matrimonio alle spalle..."

"Questa - commenta "no justice no peace" - è una palese forma di abuso, pornografia non consensuale e misoginia sistemica. Chi partecipa a questo scempio è complice di un crimine". Sulla pagina pubblica dei "Mia Moglie" qualche commento ha avvertito i frequentatori - quasi tutti anonimi - di aver fatto denuncia alla Polizia Postale. Anche il gruppo del Partito democratico nella Commissione Femminicidio e violenza del Parlamento si è associato alla denuncia chiedendo a Meta di chiudere la pagina.

"È l'ennesima prova di una violenza digitale strutturale che affonda le proprie radici nella stessa cultura patriarcale del dominio che ha consentito per dieci anni lo stupro di Gisèle Pélicot, a partire proprio da un gruppo online simile a questo", afferma Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche.

Dura anche la presa di posizione di Meta. "Non consentiamo contenuti che minacciano o promuovono violenza sessuale, abusi sessuali o sfruttamento sessuale sulle nostre piattaforme - ha affermato un portavoce della società americana nel dare notizia della rimozione del gruppo 'Mia Moglie' - Se veniamo a conoscenza di contenuti che incitano o sostengono lo stupro, possiamo disabilitare i gruppi e gli account che li pubblicano e condividere queste informazioni con le forze dell'ordine". Una piccola vittoria, fino all'apertura di altre pagine simili. Basta infatti una veloce ricerca per imbattersi anche in gruppi che mettono alla berlina le consorti, sbandierando le frustrazioni della vita matrimoniale. Nell'era digitale, anche i panni sporchi si lavano in pubblico.