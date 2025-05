Sulle Crete Senesi, Via Lauretana, Toscana - Cammini aperti / Benedetta Perissi

Si torna a camminare insieme, anche quest’anno, grazie alle 27 escursioni di "Cammini Aperti". Il 10 e l’11 maggio si svolge infatti la manifestazione che consente a chiunque, esperto o amatoriale camminatore, di mettersi in marcia: per curiosità, per devozione, per scoprire sé stessi. Poco importa la motivazione, l’importante è connettersi con la natura e con l’ambiente, in un cammino lento che permette di ammirare luoghi magari vicini ma spesso sconosciuti.

Le Regioni coinvolte nel 2025 saranno Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria, nuovamente in veste di capofila, e le escursioni si svolgeranno lungo le Vie e i Cammini di San Francesco, le Vie e Cammini Lauretani e il Cammino di San Benedetto. Le Vie e i Cammini di San Francesco attraversano le località più significative della vita terrena e spirituale del Santo. Le Vie e Cammini Lauretani sono il cammino di antichissima tradizione mariana che unisce il Santuario della Santa Casa di Maria di Loreto nelle Marche, la Basilica di San Francesco ad Assisi in Umbria e la Basilica di San Pietro a Roma. Infine, Il Cammino di San Benedetto è incentrato sui territori legati alla vita del Santo, fondatore del monachesimo occidentale e Patrono d’Europa, e si snoda fra i comuni di Norcia, Subiaco e Montecassino.

Quella di quest’anno è un’edizione speciale, in relazione al Giubileo e all’ottavo centenario del Cantico delle Creature di San Francesco. Durante i due giorni, guide esperte accompagneranno i camminatori lungo i sentieri. Grazie a Fish, la Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie, anche i partecipanti con disabilità potranno godere a pieno dell’esperienza, partecipando alle escursioni in sicurezza. Novità del 2025 sono le aperture straordinarie di luoghi simbolici, solitamente non aperti al pubblico: un convento francescano in Emilia-Romagna, la Certosa di Trisulti nel Lazio, l’Abbazia di San Firmano nelle Marche, la Pieve di Sant’Ippolito, chiesa più antica del paese di Asciano, in Toscana, la cripta a tre navatelle della Basilica di San Benedetto a Norcia, in Umbria. Ogni regione proporrà tre percorsi: le iscrizioni gratuite sul portale www.italia.it, dove si potranno vedere in dettaglio tutte le escursioni, con tracciati prevalentemente ad anello tra i 7 e i 12 chilometri e un dislivello massimo di 300 metri.