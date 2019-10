Pierluigi Righi

Pierluigi Righi è classe 1938 quindi ha 81 anni ed è la matricola di Economia più "matura" dell'Università Cattolica, sede di PIacenza. È lo stesso ateneo a dare la notizia, con un tweet, alcune foto e un video. "Sono qui per chiudere un cerchio, ero già iscritto al'università a Torino, ma non ho finito. Mia mamma ci teneva tanto, ed eccomi qua". Pierluigi non è convintissimo di farcela (o lo dice per scaramanzia). Le lezioni più difficili per lui sono quelle di inglese, ma comunque conta sull'aiuto dei giovani colleghi. "Se mi potessero passare un compito... », scherza.