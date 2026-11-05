Nuovi allarmi bomba nei cieli europei: un aereo atterra a Roma scortato dai caccia. Minacce anche in Bulgaria

Continuano gli allarmi bomba nei cieli europei e italiani in particolare. Giovedì mattina il volo Aer Lingus da Dublino a Roma, con 151 passeggeri a bordo, è stato affiancato da due caccia francesi e fatto atterrare in emergenza alla base militare di Evreux dopo un'allerta che sul momento non è stata precisata. Ma poco dopo l'allarme è scattato anche per un Wizz Air decollato da Malpensa e diretto a Varsavia, a sua volta fatto atterrare a Vienna. A seguito di segnalazioni anonime, più o meno negli stessi minuti, anche il volo Finnair da Helsinki si è visto affiancare da due caccia italiani, poi è regolarmente atterrato all'aeroporto di Fiumicino, dove era diretto, intorno alle 9:30. Sono state subito attivate le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia. Le operazioni di controllo, secondo quanto si è appreso da fonti aeroportuali, non hanno avuto impatto sull'operatività dello scalo.

"Quando ci hanno comunicato che l'aereo, per problemi tecnici, doveva atterrare in uno scalo francese, a un certo punto abbiamo visto jet militari a fianco dell'aereo e lì abbiamo iniziato e a pensare che qualcosa non stava andando nel verso giusto" ha raccontato il lucano Nicola Timpone, che era a bordo del volo Dublino-Roma. "A quel punto - continua Timpone, che è tra gli organizzatori del Festival Marateale - ci eravamo resi conto che poteva esserci un allarme bomba. Alla fine siamo atterrati e ci siamo ritrovati in un aeroporto militare circondati da pompieri, polizia e tante ambulanze. Ci hanno messo su una pista secondaria, ci hanno fatto fermare e siamo ancora in aereo in attesa di capire che cosa stia succedendo".

A provocare l'allarme sui voli in arrivo a Roma da Dublino e Helsinki è stato un messaggio di posta elettronica, scritto in italiano, arrivato nelle prime ore del mattino agli indirizzi di Adr e di altre società dello scalo romano. Sono in corso indagini della polizia postale e della polaria per far luce sulla vicenda. Nell'oggetto era indicato "segnalazione minaccia". Anche nei giorni scorsi delle mail in italiano avevano annunciato la presenza di ordigni su due voli Ryanair in arrivo nella Capitale.

Più tardi le minacce riguardanti ordigni a bordo hanno riguardato anche tre voli in Bulgaria, facendo scattare procedure di sicurezza negli aeroporti di Sofia e Plovdiv. Lo riferiscono i media bulgari, citando il ministero dell'Interno. Due voli provenienti da Copenaghen e Madrid sono atterrati all'aeroporto Vasil Levski di Sofia, dove le autorità hanno avviato i controlli su passeggeri ed equipaggi. Un terzo proveniente da Londra è invece atterrato a Plovdiv. Al momento non sono stati segnalati oggetti pericolosi a bordo degli aeromobili. Le autorità stanno conducendo verifiche per risalire all'origine delle minacce. Intanto sono state rafforzate le misure di sicurezza negli aeroporti del Paese.

Sono già più di dieci gli allarmi negli ultimi giorni: una situazione che sembra creata ad arte per generare panico in chi deve viaggiare, aumentando il senso di insicurezza già alimentato dai freezer hackerati in alcuni supermercati e dal tentato attacco online a una banda del sangue francese.