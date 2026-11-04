<Attualità

Morto sul lavoro il titolare di una ditta edile

di Redazione
È successo stamani a Casarano, in provincia di Lecce. La vittima sarebbe rimasta schiacciata da un cancello
Google preferred source
1 min di lettura
November 4, 2026
È avvenuto un incidente mortale sul lavoro questa mattina a Casarano, in provincia di Lecce, in contrada Spagnolo. La vittima è il titolare di una ditta edile. Dalle prime notizie sarebbe rimasto schiacciato da un cancello. Sul posto carabinieri e ispettori dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Google Discover Seguici anche su Google Discover di Avvenire

Altro di Attualità

Raccomandati per te

Idee e commenti