Missione Cambogia per i medici italiani: It e Em tornano a sorridere

I due cugini erano affetti da una malformazione genitale. Conclusa una missione dell'ospedale Bambino Gesù nel paese asitico, dove da 15 anni porta formazione e medici per intervenire sui casi più delicati

It ha 10 anni e il cugino Em ne ha 17, entrambi sono affetti da ipospadia, una malformazione congenita genitale che ora appartiene al passato, visto che è stata risolta con un delicato intervento. La loro è una delle tante storie a lieto fine dell’ultima missione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù in Cambogia, dove da oltre quindici anni grazie a un accordo di cooperazione sanitaria internazionale, contribuisce a supportare il sistema sanitario locale e a garantire cure avanzate ai bambini. Nei giorni scorsi si è conclusa una nuova missione di specialisti di urologia pediatrica a Kampot, nel sud del Paese dove in due anni il progetto ha reso possibile offrire cure gratuite a oltre 50 bambini e ragazzi, tra gli 8 mesi e i 17 anni, affetti da malformazioni urogenitali.

It e Em sono nati con la stessa patologia. La madre di Em aveva iniziato a cercare aiuto già nel 2018, ma la mancanza di specialisti in urologia pediatrica e la sospensione delle missioni durante la pandemia di Covid-19 avevano rinviato ogni possibilità di intervento. Solo nel 2024 è stata possibile la riattivazione del progetto dell’ospedale della Santa Sede presso il Sonja Kill Memorial Hospital di Kampot, una struttura privata che garantisce cure gratuite alle famiglie più vulnerabili e rappresenta un punto di riferimento per l’intera regione.

Richiamata dal personale sanitario locale, la famiglia ha potuto finalmente accedere alle cure e Em è stato operato insieme al cugino. Nel corso della missione appena conclusa, durante le attività di follow-up, Em e It sono stati sottoposti a una revisione chirurgica con ottimi risultati sia dal punto di vista funzionale che estetico. La gioia dei due giovani cugini ha reso più leggero anche il lungo viaggio in scooter per coprire i 150 chilometri che separano Kampot dal loro villaggio.

I chirughi dell'ospedale del Papa durante un intervento in Cambogia. Ufficio stampa Bambino Gesù

«Riuscire a garantire interventi complessi in contesti con risorse limitate significa restituire dignità e futuro ai bambini e alle loro famiglie - spiega Michele Innocenzi, chirurgo di Urologia pediatrica del Bambino Gesù che ha partecipato alla missione insieme all’anestesista Stefano Celestini e all’infermiere Francesco Paolo Gagliano - Ma il vero valore è nella formazione dei medici locali, perché la salute diventi un diritto accessibile per tutti».

La missione è stata resa possibile, oltre che dalla collaborazione tra il Bambino Gesù e il Sonja Kill Memorial Hospital, anche dalla parrocchia S. Agostino di Kampot, che ha offerto accoglienza gratuita a pazienti e familiari provenienti da province lontane.

It e il cugino Em una volta usciti dall'ospedale dopo l'intervento. Ufficio stampa Bambino Gesù

Il progetto Cambogia

Dal 2010, l’ospedale pediatrico Bambino Gesù opera in Cambogia attraverso un accordo di collaborazione con il governo del Paese – in particolare con il ministero della Salute e il ministero degli Affari Esteri, per attività di supporto sanitario e formazione specialistica nel campo della Neonatologia e della Chirurgia pediatrica, dal 2022 presso il Sonja Kill Memorial Hospital di Kampot.

Il progetto prevede formazione a distanza per medici e infermieri, missioni sul posto con training on the job per l’aggiornamento professionale del personale locale e assistenza sanitaria tramite la clinica mobile, destinata ai bambini delle aree rurali, dove le condizioni igienico-sanitarie sono più critiche. Questa piccola unità medica itinerante raggiunge i villaggi più isolati, dove spesso non ci sono medici, ma solo infermieri e ostetriche. Effettua visite, distribuisce farmaci e individua i casi che necessitano di ulteriori accertamenti o interventi chirurgici. I bambini che hanno necessità di cure ospedaliere vengono indirizzati a Kampot, dove ricevono ricovero e interventi gratuiti o a costi ridotti. Le famiglie più povere ottengono anche rimborsi per le spese di viaggio, mentre un assistente sociale del Bambino Gesù accompagna i pazienti durante l’intero percorso di cura.