Migranti, due gemelle di un anno disperse in traversata verso Italia

Due gemelle di un anno risultano disperse in mare dopo la traversata di una barca sulla quale viaggiavano persone migranti partite dalla Tunisia e dirette in Italia, mentre un uomo è morto dopo essere arrivato a destinazione. Lo denuncia Save the Children spiegando che circa 60 persone, tra cui la madre delle gemelle, sono state tratte in salvo ieri sull'isola italiana di Lampedusa. «Due gemelle di un anno sono disperse in mare e un uomo è morto dopo che ieri 61 persone sono sbarcate a Lampedusa», ha affermato l'organizzazione. I sopravvissuti, tra cui circa 22 minori non accompagnati e due bambini, «hanno dovuto affrontare una traversata in condizioni estremamente difficili, ulteriormente aggravate dal passaggio del ciclone Harry», spiega Save the Children. «Hanno detto di essere partiti dalla Tunisia, di aver sfidato il mare in tempesta per almeno tre giorni e di essere arrivati in uno stato di grande stress fisico e psicologico», si legge in una nota. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), il Mediterraneo centrale è la rotta migratoria più mortale al mondo.

«Non possiamo restare in silenzio a guardare la perdita di vite umane, tra cui tanti bambini, che continua da anni, rendendo il mare, ancora una volta, un confine mortale: questo massacro inaccettabile deve finire», ha affermato Giorgia D'Errico, direttrice delle relazioni istituzionali dell'organizzazione. Save the Children «ribadisce con forza il suo appello all'apertura di canali regolari e sicuri verso l'Europa» e «a un sistema di Ricerca e soccorso coordinato e strutturato nel Mediterraneo», ha concluso.