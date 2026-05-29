Mazara del Vallo, incidente tra uno scuolabus e un'auto: 13 feriti, tra cui 8 bimbi

Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale.

Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Sono in corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.