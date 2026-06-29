Manconi: «Vi spiego perché dal male più profondo può rinascere una comunità»

Nell’ideale di comunità di Luigi Manconi, la parola-chiave un po’ a sorpresa non è solidarietà: è reciprocità. «Perché la solidarietà sembra implicare una relazione diseguale, dove chi più ha e chi più sta in alto elargisce qualcosa del proprio superfluo a chi non ha nulla. La reciprocità invece presuppone un circolo virtuoso: ti aiuto adesso perché un domani tu potrai fare lo stesso con me». Se c’è qualcosa che, nel confronto pubblico andato in scena nei giorni scorsi a Stazione Radio di Milano, il professor Manconi indica come stella polare, è la figura dell’altro: l’altro ci costringe ad andare oltre il nostro egoismo, ad avere un atteggiamento di prossimità, a pensare in chiave comunitaria. «Quando su tutto prevale l'individualismo – spiega -, le uniche solidarietà che sembrano sopravvivere sono le solidarietà corte: quella familiare e quella amicale e parentale».

Così però viene meno lo spirito di comunità, già messo a rischio dal progressivo isolamento delle persone e dalla mancanza di una visione condivisa.

È vero, pare sempre più avverarsi la previsione di Margareth Thatcher, secondo cui la società non esiste. Oggi lo spirito di comunità è in fase di precipitoso, drammatico deperimento. L’unica via di scampo è valorizzare tutto ciò che va in controtendenza e tende a creare aggregazione, a consentire che gli individui si incontrino, producano relazioni sociali intense, vadano oltre la solidarietà di prossimità. Ci sono segnali di controtendenza, che purtroppo sono largamente ignorati dal sistema dei media e quindi faticano ad affermarsi. Dobbiamo lavorare affinché lo spirito di comunità, la solidarietà lunga, la vita sociale possa riprendere con maggiore vitalità.

Come si possono ricreare legami sociali?

Spesso i meccanismi di relazione tra le persone rinascono grazie a qualcosa di imprevisto, a volte frutto di una grande sofferenza o un lutto. Nove volte su dieci accade per merito di una donna, in genere da parte di chi ha saputo fare del proprio dolore privato una questione di interesse pubblico. Voglio fare un esempio. Quattro anni fa, a Milano, nella notte tra l'11 e il 12 giugno 2022, moriva un giovane uomo di 33 anni. Si chiamava Igor Squeo. Morì durante un fermo di polizia nel suo appartamento, vittima di quello che io chiamo il “metodo Floyd”, l'uomo ucciso soffocato sei anni fa a Minneapolis. Due settimane fa sono stati inviati avvisi di garanzia nei confronti di sei poliziotti e di un medico, perché a ribellarsi era stata la madre, Franca Pisano. Non solo lei non poteva accettare quella ingiustizia, ma ha deciso che per suo figlio andava cercata la verità. In questa battaglia è stata da sola per molto tempo, per anni, fino a che, grazie al sostegno che ha ricevuto da alcune associazioni e a una bravissima avvocata, la Procura generale ha avocato a sé quel fascicolo che stava per essere archiviato e le indagini hanno iniziato a procedere con rapidità. Ecco, questo è ciò che intendo io per attivazione di nuovi legami sociali: mi faccio carico del tuo dolore, lo condivido.

Sta dicendo che le storie di tanti invisibili ignorati dalle cronache possono diventare segni di speranza?

Intorno a questo processo si è creato interesse, mobilitazione, un’interlocuzione di natura politica. Si chiama cioè in causa la relazione tra il cittadino e lo Stato, tra l'individuo e gli apparati della forza e della repressione, tra il singolo e le istituzioni. Dall'intimo del male più profondo può nascere una rete di nuove relazioni. Ora è chiaro che la distanza tra questa rete di nuove relazioni e le istituzioni centrali, la politica generale, rimane enorme. Per colmare questi vuoti, per aiutare a guardare con occhi nuovi ciò che neppure vediamo, ci vuole molto altro.

L’invisibilità è sinonimo di inesistenza: non ti vedo, dunque non esisti. Come ridestare solidarietà se non si conosce il dolore delle persone?

Io fatico a usare la parola solidarietà, anche se il mio primo libro accademico nel 1990 è stato dedicato proprio a questo tema. La solidarietà sembra implicare inevitabilmente una relazione diseguale, dove chi più ha e chi più sta in alto elargisce qualcosa del proprio superfluo a chi nulla ha. Da questo punto di vista, io preferisco la parola reciprocità. La reciprocità presuppone un circolo virtuoso: ti aiuto adesso perché un domani tu potrai fare lo stesso con me.

A proposito di linguaggio, nelle scorse settimane il Papa alla Sapienza ha detto che bisogna iniziare a chiamare le cose col loro nome. Da dove si può partire con una nuova ecologia?

Non c'è un punto da cui partire, bisogna partire da mille punti. Uno di questi è indubitabilmente il magistero di Leone XIV. Io ho apprezzato davvero l'enciclica di papa Prevost, a partire dal suo titolo, davvero magnifico. Non è solo una questione di linguaggio, però. Nei suoi discorsi in Spagna, il Papa ha posto le fondamenta di quella che considero una sorta di “teologia della migrazione”. Ha fatto intendere, cioè, che la questione dei migranti non è semplicemente una questione di politica, di destra o di sinistra. Quello che mi è sembrato importantissimo nei suoi discorsi è stato il fatto che il migrante non viene più considerato altro da noi. La sua sorte riguarda in profondità la stessa identità umana, perché egli è l'espressione di una qualità fondamentale dell'essere umano: la sua dignità. Il messaggio di Leone, in questa prospettiva, sta segnando uno spartiacque.