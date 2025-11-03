Manager accoltellata in centro a Milano: c'è l'identikit

Rimane un accoltellamento senza un perché quello di cui è stata vittima A.L.V. una donna di 43 anni colpita lunedì mattina nella centralissima piazza Gae Aulenti, cuore della nuova Milano dei grattacieli. Non risultano infatti rapporti di conoscenza tra l’aggressore e la sua vittima né un elemento che possa collegarsi al lavoro della 43enne, che è manager di Finlombardia, società di Regione Lombardia che finanzia imprese, enti pubblici e di ricerca. Anche l’ipotesi di un finanziamento negato a un imprenditore in crisi è sembrata subito improbabile, tantopiù che la dirigente non aveva contatti diretti con i richiedenti, né aveva un ruolo decisionale in materia. In mano agli investigatori dei carabinieri (sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile con i colleghi della compagnia Duomo) ci sono anzitutto i filmati delle telecamere, che in quella zona coprono ogni mattonella della piazza. Una delle cose che destano maggiore impressione è il contrasto tra la violenza del colpo, alla schiena, sul fianco sinistro, con il coltello da cucina di 30 cm che le rimane conficcato, e la tranquillità con cui l’uomo si è allontanato, senza mettersi a correre, ma camminando, in direzione Isola, verso la Biblioteca degli Alberi. L’altra cosa che colpisce è che sia successo in una delle piazze più affollate di Milano, in orario di punta, le nove del mattino, senza testimoni. Dopo essere stata colpita alle spalle, la donna è caduta, si è rialzata è ha gridato: «Aiuto, mi hanno accoltellata!». A quel punto è stata soccorsa dai passanti, che l’hanno fatta distendere a terra, in attesa dei soccorritori del 118. Poco dopo è arrivato il marito, che lavora in zona. Ciò è avvenuto nello spazio di passaggio tra le due torri di piazza Gae Aulenti, in prossimità delle rastrelliere per le biciclette. A.L.V. è stata sottoposta a un intervento chirurgico nel trauma center dell’ospedale Niguarda. La prognosi rimane riservata. Le immagini delle telecamere, al vaglio degli investigatori dei carabinieri di mostrano un uomo di mezza età, magro, stempiato e con i capelli bianchi, con uno zaino sulle spalle e un sacchetto nella mano destra. La sinistra sembra avere dei cerotti o delle medicazioni sulle dita. È vestito con un giubbotto impermeabile da cui spunterebbe un maglione a collo alto. I pantaloni di una tuta nera e un paio di scarpe da ginnastica ne completano l’abbigliamento. Di sicuro c’è che è arrivato dal parco della Biblioteca degli alberi e si è allontanato sempre da quella parte. Se è un senza dimora, nessuno del servizio che si occupa della sicurezza della piazza, lo ha riconosciuto come un abituale frequentatore della zona (piazza Gae Aulenti confina con la Stazione di Porta Garibaldi).