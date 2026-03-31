L'Italia ha negato l'uso della base di Sigonella agli Stati Uniti: cosa sta succedendo

La ricostruzione del “Corriere della Sera”: Crosetto avrebbe espresso il suo diniego nei giorni scorsi perché non era stata presentata alcuna richiesta formale né coinvolti i vertici italiani

Roma ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base militare di Sigonella per alcuni assetti aerei diretti verso il Medio Oriente, in un passaggio che restituisce con nettezza la centralità della catena decisionale nazionale e il perimetro giuridico entro cui si muovono le cooperazioni militari tra alleati. La notizia, riferita dal Corriere della Sera, ricostruisce un episodio che, pur collocandosi nel solco di relazioni consolidate tra Roma e Washington, riporta all’attenzione pubblica il tema, tutt’altro che marginale, della sovranità operativa sulle infrastrutture militari italiane. Secondo quanto emerso, è stato il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, a informare il ministro della Difesa Guido Crosetto del fatto che alcuni velivoli statunitensi erano già in volo verso la base siciliana, con un piano di missione che prevedeva un successivo trasferimento verso scenari mediorientali. A destare perplessità non è stata tanto la natura dell’operazione in sé — compatibile, in linea generale, con le attività che spesso coinvolgono le installazioni condivise — quanto piuttosto l’assenza di una preventiva richiesta di autorizzazione alle autorità italiane e il mancato coinvolgimento dei vertici militari nazionali. Una volta verificato che non si trattava di voli ordinari o di natura meramente logistica — e dunque non automaticamente ricompresi nelle previsioni degli accordi bilaterali tra Italia e Stati Uniti — il ministro Crosetto ha disposto il diniego all’utilizzo della base. Una decisione che appare coerente con quanto lo stesso titolare della Difesa aveva assicurato nelle sedi parlamentari: ogni operazione non espressamente prevista dai trattati vigenti, e che comporti implicazioni operative o politiche ulteriori, deve essere sottoposta al vaglio delle Camere. Il caso Sigonella si inserisce in un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti nello scacchiere mediorientale, dove la mobilità degli assetti militari occidentali rappresenta un indicatore sensibile delle evoluzioni strategiche in atto. In questo quadro, l’Italia si trova a esercitare un equilibrio delicato: da un lato la lealtà atlantica e la cooperazione con gli alleati, dall’altro la necessità di preservare una piena titolarità decisionale sulle attività che si svolgono sul proprio territorio.

Non è la prima volta che la base siciliana — uno dei nodi più rilevanti del dispositivo militare nel Mediterraneo — diventa teatro di questioni che travalicano la dimensione tecnica per assumere una valenza politica e simbolica. Un caso emblematico accadde nel 1985, quando quella base divenne teatro di una crisi che coivolse il governo di Bettino Craxi e l'america di Reagan. Sigonella rappresenta infatti, da decenni, uno snodo cruciale per le operazioni di sorveglianza, supporto logistico e proiezione militare nell’area euromediterranea. Proprio per questo, ogni decisione relativa al suo utilizzo si carica inevitabilmente di significati che vanno oltre la contingenza operativa. La scelta di negare l’autorizzazione, almeno nella ricostruzione offerta dal quotidiano milanese, sembra dunque inscriversi in una linea di prudenza istituzionale: riaffermare che l’alleanza non equivale a automatismo, e che anche nei rapporti più consolidati la forma — cioè il rispetto delle procedure e delle prerogative nazionali — resta sostanza. Una posizione che, se confermata nei suoi dettagli, potrebbe alimentare un dibattito più ampio sul ruolo dell’Italia nelle missioni internazionali e sulla trasparenza delle decisioni che implicano l’uso del territorio nazionale in contesti di crisi.

Le reazioni

«Crosetto ha fatto bene. Peraltro non poteva fare altro», commenta il leader di Azione Carlo Calenda, «non avrebbe potuto fare altro altrimenti avrebbe dovuto venire in Parlamento a chiedere l'autorizzazione per l'uso delle basi. Non c'è ragione di un approccio sottomesso nei confronti degli Usa ed è giusto e corretto che le basi non vengano date. Meloni ha pagato la vicinanza assurda a Trump e spero che l'esito del referendum imprima una svolta al governo per la costruzione di un'Europa sempre più forte. Ricordo che Trump ci ha dato dei codardi e non si può più accettare di essere calpestati come siamo calpestati».

Sulla stessa lunghezza d'onda il dputato di Avs co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. «Ritengo quello di Sigonella un atto dovuto - ha detto Angelo Bonelli - Il governo ha sempre sostenuto che i trattati vanno rispettati, e in questo caso è stata presa una decisione coerente con questo principio.