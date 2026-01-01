"Le uscite erano troppo piccole"

Sotto accusa anche le uscite di sicurezza del locale: secondo il racconto di due giovani francesi alla tv all-news Bfm quando sono divampate le fiamme tutti hanno iniziato a fuggire "urlando e correndo". La festa si stava svolgendo nel seminterrato del locale, mentre le fiamme si sono propagate rapidamente al piano superiore. "La porta d'uscita era piuttosto piccola considerando il numero di persone presenti. Qualcuno ha rotto una finestra per far uscire la gente" ha spiegato una delle due ragazze, aggiungendo che vigili del fuoco e polizia sono arrivati "nel giro di pochi minuti". "Avevamo le fiamme a un metro da noi: se non fossimo scappate, saremmo sicuramente rimaste ferite anche noi".

"Abbiamo sentito un grande boato, quando siamo arrivati abbiamo visto la Constellation in fiamme, la gente cercava di uscire, ma essendo un locale sotto terra, sicuramente prima era un bunker antiatomico adibito come bar, non c'erano finestre, non c'erano vie di fuga, l'unica uscita era una scala e si sono messi là" ha raccontato un lavoratore stagionale italiano, Battista Medde.