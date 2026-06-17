Ruini: il cordoglio della politica, i messaggi del mondo cattolico

Numerosi i messaggi di cordoglio del mondo politico e istituzionale per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini. «La notizia della scomparsa del cardinal Camillo Ruini mi colpisce e mi addolora particolarmente. Un grande uomo di Chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità, che ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana. Sono onorata di averlo conosciuto, di aver stretto con lui un affettuoso legame di amicizia e di aver potuto raccogliere i suoi preziosi insegnamenti. È stata una delle menti più lucide della società italiana e mi auguro che la sua eredità spirituale, culturale e umana possa essere raccolta come merita, per generare nuovi e generosi frutti». Lo scrive la premier Giorgia Meloni.

«Nell’apprendere con sincera e profonda commozione la notizia della scomparsa del cardinale Camillo Ruini, esprimo gratitudine e riconoscimento per il suo ruolo di guida spirituale e pastorale, sempre vicino alla gente e al popolo italiano. Attento alle donne e agli uomini che vivevano nelle difficoltà della vita vera, il cardinale Ruini è stato un appassionato difensore della testimonianza cristiana come punto di leva per l’intera società civile e le istituzioni democratiche. Alla Chiesa italiana e ai familiari il cordoglio mio personale e del Senato della Repubblica». Così il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa.

«La scomparsa del cardinale Camillo Ruini mi addolora profondamente. Con intelligenza, lungimiranza e grande sapienza ha accompagnato passaggi importanti della storia del nostro Paese, richiamando costantemente il valore della presenza dei cattolici nella società e la responsabilità di custodire e testimoniare il messaggio cristiano». Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana: «Rivolgo la mia vicinanza ai suoi familiari, alla sua comunità e a quanti gli hanno voluto bene. La sua eredità culturale e spirituale continuerà a ispirarci e ad accompagnarci».

«Apprendo con grande dispiacere della scomparsa del cardinale Camillo Ruini», scrive il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in un messaggio su X, definendo Ruini una «figura autorevole della Chiesa» e ricordando il suo ruolo «prima da segretario generale e poi come presidente della Conferenza episcopale italiana». Tajani ha inoltre sottolineato che Ruini è stato «strenuo difensore dei valori tradizionali» e «un prezioso interlocutore della politica e delle istituzioni». «Un grande italiano. Lo ringrazio per la sua opera cristiana. Che riposi in pace», conclude il vicepremier. «Sono addolorato per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini. Punto di riferimento per milioni di cattolici italiani, ha dedicato la sua vita alla Chiesa, al dialogo e alla difesa dei valori dell'Occidente, sempre con coraggio e coerenza». Lo scrive sui social il vicepremier e ministro dei Trasporti e infrastrutture Matteo Salvini. «Una preghiera e un pensiero affettuoso ai suoi familiari e a tutti i fedeli che oggi ne piangono la scomparsa».

«La scomparsa del Cardinale Ruini mi addolora profondamente. Riaffiorano oggi tanti ricordi della mia giovinezza quando, sotto la sua guida, con i giovani cattolici di Reggio Emilia, operavamo insieme nel Circolo Leonardo. Era il nostro assistente ecclesiastico, un sacerdote interessato a unire culture diverse, profondo conoscitore della teologia tedesca e molto attento alla fase post conciliare della Chiesa». Così, l'ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, Romano Prodi, ricorda Camillo Ruini. «La nostra amicizia era autentica e profonda: abbiamo trascorso insieme molte giornate, organizzato iniziative, discusso dell'evoluzione della Chiesa e della società. Fu lui a tenere l'omelia al matrimonio tra Flavia e me. E in queste ore prevale il senso profondo di quell'antico legame che, nonostante le intervenute diversità, io non ho mai sentito spezzato». A giudizio dell'ex premier, «con la sua scomparsa perdiamo un esempio di straordinaria intelligenza, un sacerdote della Chiesa sorretto e illuminato da una fede sostenuta da certezza e razionalità, un servitore della Chiesa come studioso e come docente di teologia. Il mio pensiero commosso va a lui e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».

Le condoglianze delle associazioni cattoliche

«Il cardinale Ruini è stato un grande dono per la Chiesa italiana: durante la sua lunga presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che ha attraversato anni molto delicati per il nostro Paese, ha dato infatti un contributo decisivo sostenendo la presenza attiva e propositiva della Chiesa nella società, e soprattutto negli ambienti della cultura e della politica. Noi gli siamo ulteriormente grati per come ha saputo favorire la presenza dei movimenti ecclesiali all'interno delle diocesi italiane e per l'attenzione e l'affetto che ci ha sempre dimostrato». Lo sottolinea il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione Davide Prosperi. «La sua paternità si esercitava con particolare cura nei confronti dei giovani: durante l'apertura del primo Consiglio permanente Cei nel 1993, indicò alla Chiesa italiana il compito di "diventare, più di quanto ora non sia, casa abitabile dai giovani". Quell'indicazione fu ripresa allora anche da don Giussani come "il giudizio morale più carico di vera apprensione. E il più lungimirante". Desideriamo far nostro anche oggi quell'invito, esprimendo così la nostra gratitudine per il suo accompagnamento di tanti anni».

La rettrice Elena Beccalli, «a nome dell'intera famiglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, si raccoglie in preghiera per la morte del cardinale Camillo Ruini, esprimendo riconoscenza per il sostegno che, nel suo lungo ministero sacerdotale e nella sua lungimirante guida della Chiesa italiana, ha sempre generosamente offerto al nostro Ateneo, incoraggiandone la sua missione educativa». È quanto comunica la stessa Università Cattolica.