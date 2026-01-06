La fuga del ricercato e il movente: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno a Bologna

Un capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio di 34 anni, è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio sarebbe avvenuto poco prima delle 19 di ieri. Sul posto, la Polizia ferroviaria, la Scientifica e la squadra Mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Le telecamere della zona sono al vaglio degli inquirenti. Subito sono scattate le ricerche dell'aggressore, che sarebbe in fuga verso il Nord Italia e che avrebbe fatto perdere le sue tracce. Al momento, non è noto il movente dell'omicidio.

La fuga del presunto omicida

I sospetti si indirizzerebbero verso un cittadino straniero, individuato tramite le videocamere di sorveglianza, di nome Marin Jelenik. Si tratterebbe di un 36enne croato senza fissa dimora, con precedenti penalmente rilevanti relativi al porto di armi da taglio e identificato in svariate circostanze in ambiti ferroviari siti in tutto il Nord Italia. L'uomo, ricercato per l'omicidio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. Secondo quanto appreso dall'Ansa, Jelenik sarebbe stato molesto e aggressivo sul treno e, per questo motivo, sarebbe stato fatto scendere alla stazione di Fiorenzuola (Piacenza), poco prima delle 20, per essere preso in consegna dalle forze dell'ordine, in relazione al comportamento sul treno. A quel punto, i Carabinieri lo avrebbero identificato e poi rilasciato, perché in quel momento non erano ancora state diramate le note di ricerca. Successivamente, il presunto omicida sarebbe stato individuato in altre stazioni del Nord Italia.

Le dinamiche del delitto

Da quanto si è appreso, pare che il capotreno - impiegato sui treni a medio-lunga percorrenza - non fosse in servizio e si stesse recando al parcheggio della stazione, in viale Pietramellara, quando è stato colpito da un fendente all'addome. A trovarlo a terra un dipendente di Italo che ha avvisato la Polfer.

Le reazioni della politica

Sulla vicenda, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, si è detto «profondamente addolorato», esprimendo «affettuosa solidarietà alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi» e spiegando di essere «in costante contatto con le forze dell'ordine che stanno indagando». In una nota, il ministro, «conferma», inoltre, la propria «determinazione per portare a 1.500 le donne e gli uomini in divisa di Fs Security per vigilare su treni e stazioni».

L'episodio di ieri, ha dichiarato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore è «un atto gravissimo, attendiamo di capire cosa sia avvenuto, ma intanto voglio esprimere la nostra vicinanza, in un momento così doloroso, ai familiari e ai colleghi del giovane capotreno. Confidiamo nel lavoro delle autorità inquirenti - ha aggiunto - e offriamo la nostra massima disponibilità per quanto dovesse ritenersi utile alle indagini». Da parte sua, il sindacato di Polizia Siulp ha confermato che «il soggetto responsabile sarebbe stato individuato, a conferma dell'efficacia e della determinazione dell'azione investigativa posta in essere. Un risultato che rafforza la fiducia nel lavoro della Polizia tutta, il cui obiettivo primario resta quello di assicurare tempestivamente alla giustizia chi si rende responsabile di atti così gravi e intollerabili». Tra le immediate reazioni al delitto, anche quella della segretaria del Pd, Elly Schlein: «Abbiamo appreso con sgomento la notizia dell'uccisione di Alessandro Ambrosio. In queste ore in cui la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, il primo pensiero va alla sua famiglia, a chi lo aspettava a casa e deve fare i conti con un dolore ingiusto, improvviso, insopportabile. A loro va il cordoglio più sincero e la vicinanza della comunità del Partito Democratico».

Il sindacato ha ritenuto «doveroso esprimere un plauso sentito e convinto alla squadra Mobile, alla Polizia scientifica e alla Polizia ferroviaria, così come a tutti gli operatori intervenuti, per la tempestività, la professionalità e l'elevato livello di coordinamento dimostrati sin dalle prime fasi successive al delitto». Per Pasquale Palma, segretario provinciale del Siulp, «siamo di fronte a un episodio di estrema violenza che colpisce non solo un lavoratore, ma l'intera collettività. Nonostante l'impegno straordinario del personale - ha ammonito Palma - le attuali dotazioni risultano insufficienti rispetto alla complessità del territorio e ai crescenti livelli di rischio».