I sindaci veneti non vogliono i rifiuti sanitari vicino alla falda

Aumenta il pressing di cittadini e sindaci sull’impianto di trattamento di rifiuti pericolosi (anche sanitari) previsto a a Montecchio Precalcino, vicino a Vicenza. Sul progetto, presentato dall’azienda Silva (Gruppo Ecoeridania) grava ora la perimetrazione delle zone di salvaguardia delle falde acquifere. Secondo i primi cittadini padovani, ricevuti ieri in Regione Veneto (oggi sarà il turno di quelli vicentini), il nuovo impianto ricadrebbe infatti proprio in queste aree “off limits” per attività che possano in qualche modo mettere a rischio le acque sotterranee (a cui attingono gli acquedotti vicentini e padovani, che abbeverano mezzo milione di veneti). Se questa tesi fosse confermata, l’impianto non potrebbe essere realizzato. Tenendo anche conto che pochi km a valle sorge il comune di Dueville, sprovvisto quasi interamente di rete idrica pubblica: gran parte dei 13 mila abitanti prende l'acqua potabile da pozzi privati, su cui vengono effettuati solo controlli volontari. La Regione, che segue “con grande attenzione” la questione, ha garantito che nei prossimi mesi le zone saranno approvate formalmente, probabilmente già entro aprile. “Concluderemo l’analisi nel più breve tempo possibile – ha assicurato ai sindaci l’assessore all’Ambiente Elisa Venturini – per offrire un quadro chiaro, trasparente e fondato sugli eventuali impatti ambientali”.

I sindaci hanno apprezzato l’impegno, ma hanno anche chiesto che l’iter autorizzativo preveda un maggiore coinvolgimento anche dei comuni del Padovano, oltre che di quelli vicentini. Al momento, il progetto è all’esame della Conferenza provinciale dei servizi. “È importante che tutti i territori interessati siano parte del percorso – hanno spiegato i primi cittadini – per assicurare scelte condivise e consapevoli”. L’assessorato regionale si è detto disponibile a farsi tramite con i comuni del Vicentino per favorire un dialogo istituzionale più ampio. “La Regione – ha concluso Venturini – continuerà a lavorare con trasparenza e spirito di collaborazione, per tutelare l’ambiente e rispondere alle esigenze delle comunità”.