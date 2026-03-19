È morto Umberto Bossi, la Lega perde il suo fondatore

È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata a Varese. Colpito nel 2004 da un ictus, il Senatur da tempo viveva ritirato nella sua casa per i problemi di salute che lo affliggevano. Nato nel 1941 a Cassano Magnano, eletto per la prima volta in Senato nel 1987, la figura di Bossi è stata particolarmente importante durante la Seconda Repubblica, avendo stretto nel 1994 un'alleanza con Forza Italia di Silvio Berlusconi che portò il Cavaliere a Palazzo Chigi (salvo rompere nel dicembre dello stesso anno con la sfiducia all'esecutivo). Fautore del federalismo, in uno dei suoi ultimi interventi Bossi si era detto «contento di vedere così tanti studi nelle università straniere sul mio progetto fatti da ricercatori e professori - in larga parte giovani. Scrivono che quelle idee sono moderne e attuali ora».