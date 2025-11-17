È di nuovo allarme maltempo. E il Friuli Venezia Giulia è sott'acqua. Due morti

Due dispersi, case invase dal fango, alluvioni, nubifragi e tornadi: è il bilancio dell’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha attraversato il Nord. La situazione più drammatica in Friuli Venezia Giulia, dove la pioggia forte e incessante della notte scorsa ha provocato una frana che ha travolto un'abitazione a Brazzano nel comune di Cormons nel Goriziano. Una persona é stata estratta viva dalle macerie dai Vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile, altre due persone sono disperse. La persona ferita, con una frattura a una gamba, é stata trasferita all'ospedale di Udine. I Vigili del fuoco in queste ore sono mobilitati con squadre di soccorso e ricerca da tutti i comandi della regione e dal Veneto. Squadre di soccorso e Soccorritori fluviali dei comandi di Trieste e Pordenone sono state inviate in supporto al personale di Udine e Gorizia dove é stato inviato il nucleo regionale Gos (Gruppo operativo speciale) con i mezzi di movimento terra, i cinofili e dal Veneto é giunta la squadra Usar (Urban search and rescue) per la ricerca delle persone disperse sotto le macerie. In serata, è stato individuato dai Vigili del Fuoco il corpo della donna dispersa. Si tratta di Guerrina Skocaj, 83 anni, la seconda vittima con il tedesco di 32 anni inizialmente dato per disperso.

Allagamenti nella frazione di Versa, nella zona nordoccidentale del Comune di Romans d'Isonzo, in provincia di Gorizia, dove alcune auto sono state sommerse dall'acqua per l'esondazione di alcuni fiumi. Al momento non risultano dispersi. «Stiamo cercando di coordinare le forze per capire quali siano le necessità», fanno sapere dalla prefettura. «Oltre al 35enne e all'anziana dispersi sotto le macerie a seguito del crollo di un'abitazione di tre piani a Cormons - spiega Chiara Belliazzi, capo di gabinetto della prefettura di Gorizia - non risultano ulteriori dispersi in altre zone».

Le ultime ore del disperso, prima della marea di fango

Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, era, infatti, disperso dalle 5 di questa mattina dopo essere stato travolto da una frana a Brazzano di Cormons (Gorizia), nella notte aveva girato un video, poi postato sui social network e inviato ad alcuni amici, in cui riprendeva gli effetti del maltempo dall'interno della sua abitazione. Secondo quanto si nota dalle immagini, la scalinata che divide la schiera di tre abitazioni inghiottita dalla colata di fango dalla chiesa del paese, è un fiume in piena. Lo stesso Kuhnert poco più tardi ha cercato di mettersi in salvo e di dare l'allarme ai vicini: "L'altra persona dispersa è una nostra parente - ha fatto sapere una donna del paese -; da quanto ci hanno riferito, Quirin, che era uscito precauzionalmente di casa assieme alla moglie, ha cercato di svegliarla perché si udiva il rumore del cancello della sua abitazione che era stato sradicato dalla frana. Purtroppo, lungo il breve tragitto è stato inghiottito dal fango ed è venuto giù tutto".

Esonda il fiume Torre, persone sui tetti

Vigili del fuoco in azione con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia nell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo (Gorizia). A seguito dell'esondazione del fiume Torre, alcune persone si sono rifugiate sui tetti delle abitazioni. Roberto Felcaro, sindaco di Cormons, ha disposto con un'ordinanza contingibile e urgente la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido, presenti sul territorio comunale. Nell'ordinanza, valida per la giornata di lunedì, si fa riferimento «all'eccezionale situazione di maltempo che sta colpendo il territorio comunale», «all'allagamento di alcune zone della città che sta creando forti disagi alla circolazione stradale, tali da non garantire la sicurezza e la percorribilità delle vie di accesso alle scuole del territorio» e, in particolare, alla frana nella frazione di Brazzano che «ha determinato, allo stato attuale, la ricerca di persone che risultano disperse». I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia nell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo, nel Goriziano. "A seguito dell'esondazione del fiume Torre, alcune persone si sono rifugiate sui tetti delle abitazioni. Sono in corso le operazioni di soccorso" e' stato comunicato dagli stessi Vigili del Fuoco. (AGI)

L’allarme sui social

L'ondata di maltempo che ha interessato la scorsa notte gran parte del Friuli Venezia Giulia ha avuto come epicentro Brazzano di Cormons (Gorizia) ha provocato anche gravi danni al ristorante stellato "L'Argine a Venco'", di Antonia Klugmann. Il locale si trova a Dolegna del Collio. «Siamo sott'acqua da stanotte - scrive la chef sui social - ancora non é arrivato nessuno. Tutto sott'acqua. La campagna é un lago, frighi e celle spente. Le stanze, appena sistemate, sono di nuovo completamente rovinate».