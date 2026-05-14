Dai 30 anni di Popotus alle vite che ricominciano: venerdì 15 con Avvenire al Salone di Torino

Seconda giornata di Avvenire al Salone del libro di Torino, venerdì 15 maggio, con il piatto forte già al mattino: alle 10.30, imperdibile, il convegno per i 30 anni di Popotus. Nella Sala Bianca del piazzale Oval al Lingotto su “Popotus, notizie che fanno crescere” dialogano Valeria Della Valle, linguista, Della Passarelli, responsabile editoriale di Sinnos e lo scrittore Alessandro Zaccuri con il direttore di Avvenire Marco Girardo e la curatrice di Popotus, Nicoletta Martinelli.

Uno scorcio del grande stand condiviso da media Cei e Uelci

Allo stand che Avvenire condivide con i media Cei e gli editori cattolici di Uelci (Padiglione Oval U102-V101) da segnalare in particolare alle 18.30 “Quando la vita riparte cento volte” di Giorgio Paolucci, che dialoga con Roberto Gramola. Ma lungo tutta la giornata l’elegante e accogliente spazio espositivo che per la prima volta vede protagonista Avvenire al Salone di Torino vedrà scorrere ben 10 appuntamenti, dalle 10.30 alle 19.30, ogni ora, con temi che vanno da don Milani ad Haiti, dalla mafia a Gino Bartali. Una menzione speciale per l’incontro con il cardinale José Tolentino de Mendonça, alle 16.30 (“Se non ritornerete come i bambini”), ospiti Stefania Auci e Alessandro Zaccuri.

L'incontro con il cardinale Vesco, arcivescovo di Algeri, allo stand di Avvenire giovedì 14

Gettando uno sguardo su sabato 16, Avvenire propone allo stand un programma particolarmente ricco, con ben cinque incontri: si comincia alle 10.30 con don Luca Peyron, astronomo, studioso di intelligenza artificiale e parroco a Torino, sul suo nuovo libro “Sconfinati” (ore 10.30); poi alle 14.30 la presentazione del libro per i 30 anni di Popotus (“I bambini tra diritti e rovesci”), con Nicoletta Martinelli, Alessandro Zaccuri e Luigi Ballerini; alle 16.30, primo di tre incontri in rapida seguenza, Luoghi dell’Infinito incontra i suoi lettori, con Alessandro Beltrami, Luca Fiore e Gianpaolo Arena; alle 17.30 “Le nostre vite digitali” con Gigio Rancilio e Paolo Ruffini; e alle 18.30 un’intervista al priore dell’ordine degli Agostiniani padre Joseph Farrell, tra sant’Agostino e papa Leone.