Gorizia ha un nuovo arcivescovo: è Giampaolo Dianin

Leone XIV ha nominato arcivescovo di Gorizia Giampaolo Dianin, trasferendolo dalla diocesi di Chioggia che guidava dal gennaio 2022. Lo rende noto oggi la Sala stampa della Santa Sede. Originario di Teolo, nella provincia e diocesi di Padova, dove è nato il 29 ottobre 1962, Dianin ha frequentato il Seminario di Padova e ha conseguito il dottorato in Teologia morale presso la Pontificia Università gregoriana di Roma. Ordinato sacerdote il 7 giugno 1987, ha insegnato morale familiare presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, sezione di Padova, e successivamente nella Facoltà teologica del Triveneto. È stato inoltre docente di morale fondamentale e morale sociale presso l’Istituto superiore di scienze religiose di Padova e di Pastorale familiare al Biennio di Licenza in Teologia pastorale nella stessa città. Tra i molti incarichi ricoperti, è stato direttore dell’Ufficio famiglia della diocesi di Padova, assistente unitario dell’Azione cattolica di Padova, delegato vescovile per il Diaconato permanente, coordinatore della Commissione triveneta per i Seminari e rettore del Seminario maggiore di Padova. Nominato vescovo di Chioggia il 3 novembre 2021, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 16 gennaio 2022. In seno alla Conferenza episcopale italiana è delegato per i Seminari d’Italia, mentre per la Conferenza episcopale regionale del Triveneto è delegato per il clero e i Seminari. A Gorizia l’annuncio è stato dato dall’amministratore apostolico, già arcivescovo della diocesi e oggi segretario del Dicastero per il clero Carlo Roberto Maria Redaelli: «Con molta gioia comunico che papa Leone XIV, ha nominato oggi il nuovo arcivescovo metropolita dell’arcidiocesi di Gorizia sua eccellenza mons. Giampaolo Dianin, finora vescovo della diocesi di Chioggia. Come potete osservare anche dal suo curriculum, monsignor Giampaolo è un vescovo con una grande preparazione culturale e una significativa esperienza pastorale in particolare negli ambiti della famiglia, del laicato e delle vocazioni. Conosco monsignor Giampaolo da quando è entrato a far parte della Conferenza episcopale triveneta e ho sempre ammirato la sua capacità di leggere con fede e intelligenza la realtà attuale, il suo coraggio nel proporre vie nuove, la sua attenzione alle persone e la sua capacità di relazione. Ringrazio davvero papa Leone XIV : un’ottima scelta per noi! (dico noi perché come arcivescovo emerito mi sento e mi sentirò sempre legato a Gorizia). Aggiungo che da qualche anno monsignor Giampaolo è collaboratore del Dicastero per il Clero in quanto Visitatore dei Seminari d’Italia: anche di questo sono contento. Auguro a monsignor Giampaolo ogni bene e invoco per lui insieme a voi la protezione dei nostri Santi Patroni Ermacora e Fortunato: lo assistano con la loro intercessione nel suo cammino di pastore». Il nuovo pastore Giampaolo Dianin farà il suo ingresso nella diocesi di Gorizia il prossimo 12 luglio, solennità dei patroni santi Ermacora e Fortunato.