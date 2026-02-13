Coriandoli? No, al Carnevale di Ivrea si lanciano le arance

Ci siamo, su la maschera: il momento più divertente dell’anno è arrivato. Sono tante le città, in tutte le regioni d’Italia, che celebrano il Carnevale con sfilate e imponenti carri, da Venezia (in Veneto) a Viareggio (in Toscana), da Putignano (in Puglia) a Sciacca e Acireale (in Sicilia). Coriandoli e stelle filanti (di carta, per non inquinare, è l'appello di esperti e ambientalisti) coloreranno le strade fra scherzi, balli e risate. Ma c’è un posto dove, al posto dei pezzettini di carta, si lanciano… le arance. Sì avete letto bene: le arance. Come se si giocasse a palle di neve. "Quante botte!", penserete! E sì, il rischio di prendersi un’aranciata in testa c’è, ma non preoccupatevi, ci si muove in sicurezza e il divertimento è assicurato.

Siamo a Ivrea, comune di 22mila abitanti della provincia di Torino, in Piemonte, quasi al confine con la Valle d’Aosta. Una città antica che ha scritto, con uno storico marchio dell’informatica, Olivetti, anche bellissime pagine di innovazione: qui è stato prodotto, per esempio, il primo calcolatore elettronico programmabile. Fra passato e futuro, il Carnevale può essere un’ottima occasione per scoprire questa realtà simbolo dell’industria del secolo scorso, inserita dall’Unesco nella lista dei patrimoni mondiali dell’Umanità. La tradizione della battaglia delle arance risale al Medioevo, ricorda le lotte dei contadini per non arrendersi ai soprusi dei tiranni, e nasce da un gesto ben preciso: una volta all’anno i feudatari regalavano al popolo una cesta di fagioli, un’elemosina per le famiglie che cominciarono a lanciarli, con disprezzo, fuori dalla finestra. Durante il Carnevale, nel tempo, questo gesto è stato interpretato con gli oggetti più svariati: prima con gli stessi fagioli, poi con i lupini, i confetti, i coriandoli, i fiori e solo in epoca più recente si è arrivati alle arance.

