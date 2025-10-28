Che cosa ci faceva la presidente della Bce al mercato a Firenze

Una presidente della Banca centrale europea che fa la spesa al mercato non l’avevamo ancora vista. Invece è successo questa mattina a Firenze, e anche se non faceva proprio la spesa, Christine Lagarde è andata in visita al mercato di Sant'Ambrogio, dove si è mossa tra i banchi studiando frutta, verdura, carne e formaggi ma soprattutto i prezzi. «Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell'inflazione media che abbiamo – ha detto Lagarde --. Quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po' più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante».

Lagarde si trova a Firenze perché è lì che si riunirà questi mercoledì e giovedì il consiglio direttivo della Banca centrale europea, che una volta all’anno si ritrova lontano da Francoforte in una delle città della zona euro. Tra selfie, saluti e strette di mano si è fermata a parlare con alcuni esercenti, alzando il pollice più volte per evidenziare la qualità della merce esposta, e in particolare si è intrattenuta con il presidente del Consorzio del Mercato di Sant'Ambrogio, Luca Menoni. Più volte Lagarde ha sottolineato la bellezza di Firenze e ha anche raccontato che suo figlio ha scelto proprio la città gigliata per fare la proposta d matrimonio alla sua fidanzata. Poi una veloce colazione con cappuccino. Prima di lasciare il mercato la presidente della Bce ha acquistato alcuni melograni.