Case smart, strade intelligenti e IA in corsia: il futuro tech è in vetrina

Esiste un futuro, poco lontano da noi, in cui le nostre case saranno sempre più gestite tramite un’applicazione, dove l'asfalto delle strade ricaricherà direttamente le auto elettriche, e l’intelligenza artificiale sarà ancor più di oggi al servizio della medicina. Non è fantascienza, sono solo alcuni dei trend del futuro raccontati dall’installazione “Future Trends”, all'interno dello spazio per la divulgazione scientifica STEP FutureAbility District, quartier generale di Fastweb Vodafone a Milano.

L’installazione, che verrà presentata al pubblico il 26 e 27 settembre in un weekend a ingresso gratuito su prenotazione, rappresenta la quarta tappa delle dieci che compongono il percorso verso la scoperta del futuro della tecnologia proposto da STEP. I quattro ledwall bifacciali che la compongono permettono al visitatore di scoprire le macro-tendenze guidate dalla trasformazione digitale, individuate tramite gli studi della società di consulenza strategica Boston Consulting Group (BCG), che detiene la tutorship dell’opera. “Future Trends” racconta le dodici tendenze tecnologiche che saranno protagoniste del nostro futuro più prossimo. Per ogni trend presentato, BCG costruisce una previsione di crescita pluriennale su un orizzonte di oltre 10 anni. Tra le dodice tendenze che si intrecciano sui ledwall, tre rimangono fisse ed esplorabili tramite la realtà aumentata: le autostrade intelligenti, i droni e i robot. Tramite uno smartphone dato in dotazione da STEP, si inquadrano i diversi simboli che si trovano sul pavimento e si accede a un’esperienza immersiva in cui il visitatore può testare le tecnologie che saranno al nostro servizio nell’avvenire. «Il nostro obiettivo rimane rendere il futuro più accessibile e comprensibile, così che tutti possano vivere consapevolmente la trasformazione che è già in atto intorno a noi», ha spiegato Cristina Paciello, Direttrice di STEP FuturAbility District.

“Future Trends” è nata nel 2021, ancor prima dell’effettiva apertura di STEP. Il suo obiettivo è raccontare l’accelerazione della tecnologia, e, per farlo, è in continuo aggiornamento: nel suo rinnovo più recente ha aggiunto tre nuove aree di ricerca che avranno ricadute dirette sulla vita quotidiana delle persone nel breve-medio termine: l’economia spaziale e i satelliti intelligenti, le tecnologie per la sanità e i pagamenti digitali. Dalla sua apertura nel maggio 2022 ad oggi, STEP ha accolto più di 120mila visitatori tra giovani studenti, anziani curiosi e appassionati di tecnologia:«Volevamo costruire qualcosa per la comunità – ha sottolineato Paciello – abbiamo investito più di 6,5 milioni di euro in tecnologie, produzione e aggiornamenti di contenuti e allestimenti perché STEP FuturAbility District fosse uno spazio sempre vivo, aggiornato e in continua evoluzione. Un luogo di divulgazione scientifica aperto a tutti e a disposizione di tutti».

