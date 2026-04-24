Arte in volo, da Cervia a Fano il cielo si colora di aquiloni

Primavera, vento e mare. Pronti a far volare gli aquiloni? Nati migliaia di anni fa in Oriente, costruiti con bambù, seta e carta, da sempre, gli aquiloni, parlano di libertà, di leggerezza e di sogni che si alzano in volo. Legati a riti, cerimonie e feste rappresentano un filo sottile che unisce la terra al cielo, le persone ai loro desideri che si affidano al vento. In molte culture sono un vero e proprio simbolo di speranza e di buon auspicio. Se in Romagna, a Cervia, sulla spiaggia di Pinarella, giovedì (e fino al 3 maggio) è partita la grande e storica (si svolge da ben 46 anni) manifestazione internazionale dell’aquilone “Artevento”, con la partecipazione di artisti provenienti dai cinque continenti e performance sempre più straordinarie, lungo il litorale adriatico si affacciano nuove iniziative che celebrano quest’arte nel vento che fa sognare piccoli e grandi. In particolare, l’1 e il 2 maggio, dopo il successo dello scorso anno, il cielo del Lido di Fano è pronto a trasformarsi in un suggestivo mosaico di colori in volo con la seconda edizione di “Un mare di aquiloni”. Il volo dei desideri in una città vocata alla dea Fortuna.

Per due giorni il Lido sarà una lunga festa sulla sabbia: dalle 10 il cielo si riempirà di aquiloni acrobatici, tra figure spettacolari, forme inaspettate e personaggi sospesi sull’azzurro del mare. Tutti con il naso all’insù, dunque, ma non solo. Lungo la spiaggia e la passeggiata troveranno spazio mercatini, artigianato e sapori del territorio mentre per i bambini ci saranno laboratori dedicati alla costruzione e al volo degli aquiloni. Al tramonto, il Lido cambia pelle e lascia spazio alla musica mentre il cielo notturno sarà costellato di aquiloni giganti e illuminati. Un Mare di Aquiloni «interpreta perfettamente l’identità di Fano - sottolinea il sindaco Luca Serfilippi -, valorizza il nostro litorale, richiama visitatori e offre a famiglie e bambini un’esperienza coinvolgente, capace di aprire al meglio la stagione turistica». Promossa dal Comune, l’iniziativa è organizzata da Eventi Volanti e realizzata in collaborazione con l’associazione Contrade di Urbino, che si occuperà di laboratori e di Arfun Animasion.

Frequentata per il suo magnifico Carnevale, il prossimo weekend Fano si mostrerà da un’altra prospettiva. Occasione per scoprire la città e le sue bellezze, dalla Rocca Malatestiana alla recente individuazione della Basilica attribuita a Vitruvio, dopo oltre 2000 anni dalla sua costruzione, che restituisce alla città un ruolo centrale nella storia della civiltà classica e dell’architettura occidentale. In volo, anche sulle linee del tempo e della storia.